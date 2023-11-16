مراسم إجراء القرعة العلنية للحج في سوهاج (صور)

شهدت مديرية أمن محافظة سوهاج، منذ قليل، تحت إشراف اللواء محمد عبد المنعم شرباش مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، بإشراف اللواء أحمد فجر نائب مدير أمن سوهاج مراسم إجراء القرعة العلنية للحج للعام الحالى 1445 هجرية – 2024 ميلادية، والتى نظمتها مديرية الأمن تحت إشراف وزارة الداخلية بمديرية أمن سوهاج.

وحضر الفعالية، اللواء محمد زين مدير المباحث الجنائية وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية والمتقدمين لقرعة الحج.

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وبدأت الفعاليات بالسلام الوطنى، ثم تلاوة آيات من القرآن الكريم، ثم كلمة مديرية الأوقاف، وعقب ذلك أجريت وقائع القرعة بشكل إلكترونى عن طريق الحاسب الآلى، لضمان تحقيق مبدأ الشفافية والعدالة بين المتقدمين، تحت إشراف الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية والإدارة العامة للشؤون الإدارية بالوزارة.

وبلغ إجمالي حصة المديرية بمحافظة سوهاج هذا العام للمديرية ٢٥٨ حاجا من بينهم عدد كبار السن بنسبة ٣ ٪؜ من المقرر بعدد ٨ حجاج.

وأجريت القرعة العامة على اختيار ٢٥٠ حاجا على مستوى المديرية بعد استبعاد غير المستوفين للشروط من كبار السن.

كما أعلنت المديرية أن القرعه الاحتياطى بلغت ٥٠ ٪؜ من المقرر بمعدل ١٢٩ حاجا، بعد تصفية حالات الوفاة بعد القرعه وحالات التنازل والاعتذار وعدم جدية بسداد الرسوم المقررة، على أن يتم استبدال بالترتيب حسب كشف القرعة.

وحددت المديرية وسيلة السفر هذا العام بالطائرة لجميع الحجاج على أن يكون السفر من مطار الأقصر فى المواعيد المقررة.

وكانت وزارة الداخلية أعلنت عن البدء فى إجراء القرعة العلنية بكافة مديريات الأمن على مستوى الجمهورية لموسم الحج لعام 1445/2024م، وذلك خلال الفترة من يوم السبت الموافق 11/11/2023 وحتى يوم الخميس الموافق 16/11/2023.

وتم الإعلان أن هناك بعض من الإجراءات والشروط لقبول الطلبات للتقدم لحج القرعة.

اثناء القرعة

اثناء القرعة

اثناء القرعة