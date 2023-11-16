نسرين طافش تنتهي من الاستكتاب بالطب الشرعي في المعارضة على حكم حبسها

انتهت الفنانة نسرين طافش من الاستكتاب بمصلحة الطب الشرعى أمام خبراء التزييف والتزوير لإعداد تقرير فنى بالاستكتاب والعرض على المحكمة بالجلسة المقبلة.

ووفقًا لقرار محكمة جنوب الجيزة الابتدائية الدائرة 16 جزئى جنح أكتوبر، بالجلسة السابقة بدعوى معارضة الفنانة نسرين طافش على حبسها 3 سنوات في القضية رقم 1636 لسنة 2023.

توجهت اليوم الفنانة نسرين طافش إلى النيابة العامة بأكتوبر صحبة دفاعها، ثم توجهت مع مندوب من النيابة العامة إلى مصلحة الطب الشرعى بزينهم لإجراء عملية الاستكتاب.

وأسندت النيابة العامة لنسرين طافش بدائرة الشيخ زايد بتاريخ 30 يناير 2023 أنها أصدرت بسوء نية شيكا لصالح المجنى عليها نشوى صفاء الدين بمبلغ قدره 4 ملايين جنيه.

وتخلص واقعات الدعوى حسبما استقر فى يقين المحكمة - فيما ثبت بالأوراق ومحضر جمع الاستدلالات سند الجنحة من بلاغ المجنى عليه من قيام المتهمة بإصدار شيك بنكى مورخ في 30 /1/ 2023 لصالح المجنى عليها بالمبلغ المشار إليه وتبين أنه لا يقابله رصيد قائمًا وقابل السحب وذلك مع علم المتهمة بذلك.

وقدم دفاع المجنى عليها سندا لدعواه صورة ضوئية من شيكات بنكية بذات التاريخ يتضمن أمرا من المتهم الى البنك بان يدفع الى المجنى عليه المبلغ ومزيل بتوقيع المتهم وكذلك صورة ضوئية من رفض البنك للشيك لعدم كفاية الرصيد.

وقد قضت المحكمة بجلسة 26 يونيو 2023 غيابيًا بحبس المتهمة ثلاث سنوات مع الشغل وكفالة عشرين ألف جنيه لإيقاف تنفيذ العقوبة مؤقتًا.