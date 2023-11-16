الخميس 16 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

بدء اجتماع مجلس الوزراء الأسبوعى فى العاصمة الإدارية لمناقشة ملفات اقتصادية وسياسية

اجتماع مجلس الوزراء
اجتماع مجلس الوزراء

بدأ مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي اليوم الخميس برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، لبحث عدد من الملفات السياسية، والاقتصادية، والاجتماعية، واخر المستجدات على الساحه العالمية.

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تخفيض السلع الأساسية 

ويناقش مجلس الوزارء، خلال اجتماعه عددا من الموضوعات منها زيارة رئيس الوزراء لمحافظة الفيوم، ومبادرة تخفيض السلع الاساسية والتي أعلنت عنها الحكومة، بجانب مناقشة القوانين والقرارات الوزارية الهامة التي تهدف إلى إحداث نهضة علي كافة المستويات، وتحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي وتشجيع الاستثمارات، وإصدار قرارات لدعم الاستثمار ومتابعة استكمال العمل بالمشروعات القومية المختلفة على مستوى محافظات الجمهورية ومن بينها مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير القري والريف المصري.

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قرارات الأعلى للاستثمار

كما يتابع المجلس أيضا ما تم بشأن الإجراءات التي يتم اتخاذها بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، ومنها متابعة تنفيذ قرارات المجلس الأعلى للاستثمار، وملفات الاستثمار والصناعة والتصدير والزراعة ومراقبة الأسواق وإتاحة الأراضي الصناعية للمستثمرين ومظلة الضمان الاجتماعي والملف الضريبي، وملفات التطوير بقطاعات الدولة المختلفة من صحة ورياضة وتعليم ونقل وغيرها والإجراءات الخاصة برعاية محدودي الدخل وتوفير احتياجات المواطنين بشكل عام.

 

 

مجلس الوزراء اجتماع مصطفى مدبولى العاصمة الإدارية اجتماع مجلس الوزراء

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