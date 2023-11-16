الخميس 16 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

"الطب البيطري" بالمنوفية تحذر من شراء اللحوم من أماكن مشبوهة

محافظ المنوفية
محافظ المنوفية

حذَّر أطباء إدارة المجازر وتفتيش اللحوم بمديرية الطب البيطري بالمنوفية، المواطنين، من شراء اللحوم من أماكن مشبوهة لا تذبح داخل المجازر الخاصة بمديرية الطب البيطري والمنتشرة في كل المراكز داخل المحافظة.

وأكد أطباء إدارة المجازر وتفتيش اللحوم بمديرية الطب البيطري بالمنوفية على العمل الدائم والمستمر في جميع أنحاء المحافظة للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين وغذائهم، وطالبوا المواطنين والجزارين بالآتي: لا للذبح خارج المجازر، لا لشراء لحوم مجهولة المصدر، لا لشراء لحوم غير مختومة لا لشراء من أماكن مشبوهة.

حملات مكثفة للرقابة على الأسواق

وأوضحت إدارة المجازر والتفتيش على اللحوم بمديرية الطب البيطري بالمنوفية، أنه بناءً على توجيهات اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، اللواء الدكتور إيهاب صابر، رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، والدكتور وكيل وزارة الطب البيطري بالمنوفية رفعت حماد، تجري حملات تكثيف الرقابة على الأسواق.

وتمكنت لجنة برئاسة الدكتور هاني شمس الدين، مدير إدارة المجازر وتفتيش اللحوم وأطباء إدارة المجازر بالمديرية الدكتور عمرو الزرقاني والدكتور مادح الشرقاوى والدكتور وليد المليجى بالاشتراك مع جهاز حماية المستهلك وتم المرور على جميع أماكن تداول اللحوم والأسماك بتلا وتم ضبط لحوم مجمدة مجهولة المصدر باجمالى وزن 1600 كجم وأسماك منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الادمى بإجمالى وزن 75 كجم وتم عمل الإجراءات القانونية اللازمة وتقديمها لجهات التحقيق لاتخاذ القرار.

محافظ المنوفية محافظة المنوفية إدارة المجازر لحوم فاسدة أماكن غير مرخصه ومشبوهه

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