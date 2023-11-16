محافظ أسوان: وضع الحلول وتذليل العقبات لتشغيل مشروعات وتحقيق العوائد الإيجابية

عقد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان اجتماعًا مع اللواء مهندس شريف صالح رئيس هيئة تنمية الصعيد، بحضور الدكتورة غادة أبو زيد نائب المحافظ، والدكتور حسن الشقطى المستشار الإقتصادى بالمحافظة، بالإضافة إلى مسئولى الجهات المعنية بشركة مياه الشرب والصرف الصحى والإسكان والطرق والكهرباء والإتصالات والغاز الطبيعى والاستثمار والمنطقة الصناعية بالمحافظة.

جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى للاستفادة من المقومات والمزايا النسبية المتعددة تماشيًا مع رؤية مصر 2030 لتحقيق التنمية المستدامة.

تفاصيل الاجتماع

وتناول الاجتماع عرض الحلول والمقترحات وتذليل العقبات وتلافى المعوقات لسرعة إستكمال ونهو تنفيذ وتشغيل عدد من المشروعات المشتركة بين المحافظة والهيئة من خلال توفير المرافق العامة لها لتحقيق العوائد الإيجابية منها ودخولها الخدمة، والتى من أبرزها إنشاء المنطقة اللوجستية العالمية بمنطقة كركر، ومشروع الدواجن ببنبان، والمجمعات الحرفية ببلانة والرمادى قبلى.

وخلال الاجتماع قدم اللواء أشرف عطية محافظ أسوان شكره لهيئة تنمية الصعيد بقيادة اللواء شريف صالح لتوفير الإعتمادات المالية اللازمة لتنفيذ هذه المشروعات البناءة والهادفة، فضلًا عن الدور المتميز والبناء الذى تقوم به الهيئة لدعم العديد من المشروعات التنموية والإستثمارية بنطاق المحافظة والتى تهدف إلى خلق فرص عمل للشباب الأسوانى.

ووجه محافظ أسوان مسئولى الجهات المعنية بسرعة الإنتهاء من كافة المهام والتكليفات التى تم التوجيه بها حتى يتسنى البدء فى الخطوات التنفيذية لإستكمال هذه المشروعات، ونهوها على أكمل وجه.

فيما قدم اللواء مهندس شريف صالح رئيس هيئة تنمية الصعيد، شكره لمحافظ أسوان على إهتمامه المستمر بتسريع وتيرة العمل بالمشروعات المشتركة لما ستحققه من عوائد إستثمارية عديدة ومتنوعة للدولة وللمواطن.

وأكد رئيس هيئة تنمية الصعيد على تقديم كافة التسهيلات والتيسيرات الهادفة لتحقيق ذلك لنجنى قريبًا ثمار هذه الجهود وتحقيق طفرة كبيرة بأسوان فى ظل توافر كافة عناصر التنمية بها.