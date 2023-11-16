سيناء وبورسعيد والقاهرة.. فعاليات الأحزاب تجوب المحافظات لدعم السيسي

تواصل الأحزاب السياسية الداعمة للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة، فعاليات ومؤتمراتها الجماهيرية في عدد من المحافظات، بجانب استمرار اللقاءات التنظيمية للأحزاب بشأن تنظيم خطة العمل للتحرك طوال فترة الدعاية الانتخابية.

وزار حزب المصريين الأحرار برئاسة الدكتور عصام خليل، مقر إيبارشية شبرا الجنوبية للقاء الأنبا مكاري أسقف عام شبرا الجنوبية في إطار تحركات الحزب لتأييد مرشحه الرئاسي السيد عبد الفتاح السيسي والتواصل مع كافة أطياف المجتمع.

وترأس وفد الحزب الدكتور عصام خليل، وبحضور الدكتورة هبة واصل الأمين العام، ورائد مقدم أمين شمال القاهرة وعضو المكتب السياسي، وكان في استقبالهم الأنبا مكاري أسقف شبرا الجنوبية، والقمص كاراس إبراهيم.

وبدأ الدكتور عصام خليل في الحديث عن أولوية العمل وتضافر الجهود لنزول المواطنين للمشاركة في الحق الدستوري وانتخاب رئيس الجمهورية وخطوات الحزب وجهوده علي الأرض لدعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي وأهمية التواجد من كافة أطياف المجتمع المصري ومنهم الكنيسة الوطنية وشباب مصر الواعد.

وأبدى خليل استعداد حزب المصريين الأحرار للعمل على تيسير الأمور على المواطنين للادلاء باصواتهم والمشاركة الإيجابية والفاعلة في العملية الانتخابية الأهم لاستكمال مسيرة عظيمة قادها رجل تحمل كافة الصعاب للحافظ على هوية واستقرار الوطن وسلامة المواطنين.

ومن جهته، قال الأنبا مكاري، الأسقف العام لقطاع كنائس شبرا الجنوبية، إن الكنيسة تقوم بدور كبير من أجل حث المواطنين علي المشاركه وتوعية المواطنين بأهمية المرحلة وضرورة الحفاظ علي مقدرات الدولة وأولها الإستقرار والامن والأمان والذي يعود بالنفع علي جموع الشعب المصري وأنه بدوره يؤدي الدور الرعوي والوطني أثناء تلك المرحلة الهامة التي تمر بها البلاد.

بينما أشارت الدكتورة هبة واصل، الأمين العام للحزب، إلى أن البرامج التدريبية والتاهيل واعداد الكوادر في كافة المجالات يوفرها الحزب لكل شباب مصر دون إستثناء لتأهيل الكثيرين لسوق العمل بهدف إثراء المجتمع المصري برواد أعمال يكونوا فاعلين لخدمة بلادهم وفتح آفاق جديدة للعمل والحد من البطالة.

وقال رائد مقدم، إن الحزب وقطاع شمال القاهرة علي تواصل دائم مع الكنيسة وكافة اطياف المجتمع بالمنطقة لتوفير كافة الخدمات الممكنة وتعزيز وتحفيز كافة المواطنين للنزول لصناديق الاقتراع والاصطفاف خلف الرئيس السيسي.

ومن جهته، قال القمص كاراس إبراهيم، إنه يتابع بشكل يومي تفاصيل المراحل الانتخابية والتفاعل مع المواطنين والرد علي استفسارات بشأنها لا سيما أن مصر تمر بمرحلة دقيقة تستوجب تضافر واصطفاف الجميع.

مستقبل وطن: 6 اجتماعات تنظيمية مع أمانات المحافظات لدعم مرشحنا

من جهته، نظم حزب مستقبل وطن أمانة محافظة بورسعيد، مؤتمرا جماهيريا لدعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، بالمركز الثقافي في حي الشرق بالمحافظة، بحضور المئات من أهالي محافظة بورسعيد.

حضر المؤتمر اللواء أحمد عبد الله، محافظ بورسعيد والبحر الأحمر السابق، والدكتور أيمن إبراهيم رئيس جامعة بورسعيد، وممثلون عن الكنيسة والأوقاف والأزهر الشريف، النائب عادل اللمعي، أمين الحزب بالمحافظة، وعدد من قيادات وأعضاء الحزب في المحافظة.

ورحب النائب عادل اللمعي، بالحضور، مؤكدًا دعم الحزب لاستكمال المسيرة مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، ايمانا برؤيته الثاقبة وسعيه لتحقيق طفرة تنموية في مصر ولحماية مقدرات الأمن القومي ببناء القدرات التسليحية.



فيما كشف الدكتور أيمن إبراهيم، رئيس جامعة بورسعيد، عن اعتزام الجامعة تنظيم مجموعة مؤتمرات وفاعليات تهدف لرفع الوعي السياسي والمشاركة الفعالة في الانتخابات المرتقبة.



وأشاد اللواء أحمد عبدالله، محافظ بورسعيد والبحر الأحمر سابقًا، بالجهد والعمل الذين شهدتهما البلاد في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي.

فيما عاد الأب بيمن صابر ممثل الكنيسة، في كلمته إلى الأحداث الصعبة التي سبقت تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكم في 2013.

وأوضح الشيخ عبدالرحمن الصياد، ممثل الأوقاف، موقف الدين الداعي للمساهمة الفاعلة وضرورة التحلي بالايجابية من خلال الانتخابات الرئاسية القادمة.

كما عقدت أمانة شؤون المشروعات الصغيرة والمتوسطة المركزية بحزب مستقبل وطن، برئاسة النائب محمد كمال مرعي، اجتماعين تنظيمين مع 6 محافظات، حيث انعقد الاجتماع الأول في محافظة الإسكندرية وضم محافظات الإسكندرية ومطروح والبحيرة، أما الاجتماع الثاني فتم تنظيمه في محافظة الغربية وضم محافظات الغربية والمنوفية وكفر الشيخ؛ لمناقشة خطة عمل المرحلة المقبلة، استعدادًا للانتخابات الرئاسية المقبلة.

تناولت الاجتماعات تأكيد موقف حزب مستقبل وطن بدعم الرئيس عبدالفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية القادمة، وتأكيد ضرورة الالتفاف حول القيادة السياسية من أجل استقرار الوطن.

وتم التطرق إلى خطة عمل الأمانة خلال الفترة القادمة، واستعراض أهم قوانين المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر للشباب، والتي تتم مناقشتها حاليًا داخل أروقة البرلمان بغرفتيه النواب والشيوخ، فضلا عن تناول العديد من الموضوعات الهامة، من أبرزها «كيف تبدأ مشروعك الصغير» بهدف نشر الوعي بين فئات المجتمع ونشر الإيجابيات التي تمنحها الدولة المصرية للشباب لبداية مشروع جديد.

في البداية، أكد محمد كمال مرعي، أمين أمانة المشروعات الصغيرة والمتوسطة أن حزب مستقبل وطن يسعي بكامل طاقته لتقديم الخدمات للمواطنين، لافتا لدور أمانة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ودعمها للشباب لتجهيز مشاريع صغيرة تساعدهم علي الحياة.

في الوقت نفسه، أشاد سامح الشيمي، الأمين المساعد لحزب مستقبل وطن بمحافظة الإسكندرية، بموقف مصر والقيادة السياسية فى دعم القضية الفلسطينية، مؤكدا دعم الحزب للرئيس السيسي خلال الانتخابات الرئاسية القادمة دعما لمسيرة الانجازات والتنمية التي تشهدها البلاد.

انطلاق فعاليات المؤتمر الجماهيري الأول لحزب المؤتمر من سيناء

وانطلق المؤتمر الجماهيري الأول لحزب المؤتمر من محافظة شمال سيناء، بحضور الربان عمر المختار صميدة رئيس الحزب وعضو مجلس الشيوخ، والدكتور مجدي مرشد نائب رئيس الحزب.

وقال اللواء طارق رسلان، عضو مجلس الشيوخ، الأمين العام لحزب المؤتمر، نائب رئيس الحزب، إن وطننا يمر بظروف عصيبة تستلزم منا استنهاض الهمم وإعادة بطولات الآباء والأجداد في بذل الجهد والوقوف خلف قيادتنا السياسية الرشيدة التي برهنت بصدق وبحق على شهامة ووطنية الرئيس السيسي الذي قدم الكثير والكثير واستدعاه الشعب في 2013 وكان على قدر المسؤولية، واستطاع بمعاونة أبناء سيناء الشرفاء في تقديم وتوفير سلعة من أغلي السلع في العالم هي "سلعة الأمن" التي لا تقدر بثمن، نَعِم المصريون بالأمن لسنوات واستطعنا البناء والتنمية.

وأضاف رسلان: "جئنا اليوم لجني الثمار ولاستكمال البناء ولنجدد العهد للقائد العظيم الرئيس عبدالفتاح السيسي لفترة رئاسية جديدة وأمامنا اختبار وامتحان حقيقي وأعلم شهامتكم ومرءوتكم، وجئنا لنقول معا، ولنكون معا علي قلب رجل واحد خلف وطننا الكبير مصر وخلف رئيسنا الرئيس عبدالفتاح السيسي".

من جهته، قال الدكتور مجدي مرشد، نائب رئيس حزب المؤتمر: “حضرنا إلى سيناء لنعلن دعمنا وتأييد حزب المؤتمر للرئيس عبدالفتاح السيسي، لأنه يري سيناء بعيون القائد الذي سعى لتنمية سيناء ووقوفه ضد تهجير الفلسطينيين إلى سيناء، حيث أكد أنه لا تفريط في حبة رمل من سيناء قائد يقف صامد أمام العالم من أجل الحفاظ على وطنه، ونحن سعداء بلقاء أهالي سيناء، ونحمد الله أن انطلاق قطار مؤتمرات حزب المؤتمر يكون من على أرض سيناء”.