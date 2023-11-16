صنع في مصر.. رئيس "طنطا للزيوت": نخطط لـ6 مليارات جنيه مبيعات (حوار)

مؤكدا أن الاحتياطي يكفي 6 أشهر..

كشف المهندس إبراهيم خطاب، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة طنطا للزيوت والصابون والمياه الطبيعية إحدي شركات القابضة للصناعات الغذائية والتابعة لوزارة التموين، عن ملامح تطوير الشركة، ومدى قدرتها على تلبية احتياجات السوق المحلي والعالمي، وفق خطة الدولة بأسعار مخفضة تتناسب مع القدرة الشرائية للمواطن.

وقال خطاب في حوار مع “الدستور”، إن الشركة من أعرق الشركات الموجودة في الجمهورية، وتنتج جميع أنواع الزيوت، ذرة، بذرة القطن، عباد الشمس، الخليط، وإلى نص الحوار.

●كيف تجد وضع الشركة من المنافسة في الوقت الراهن؟

هناك زيادة متوقعة في حجم مبيعات العام المالي الحالي بنحو مليار جنيه، مشيرًا إلى أنه تم التعاقد مؤخرًا على كمية 63 ألف طن زيت خام لتعزيز الاحتياطي الاستراتيجي لدي الشركة والذي يصل إلى نحو 6 أشهر، بخلاف الكميات المتعاقد عليها.

يتم إنتاج 17 ألف طن زيت شهريا مقسمة إلى 14 ألفا للمنظومة التموينية و3 آلاف للسوق الحرة، و3000 طن مسلى نباتية سنويا، و2000 طن صابون غسيل، كما يتم سنويا إنتاج 150 طن صابون تواليت، و1000 طن منظفات منزلية سائلة، و40 طن مستحضرات تجميل وشامبو، و1000 طن أحماض دهنية، و15 ألف طن من العلف الحيواني.

أيضا نقوم بتوفير احتياجات البطاقات التموينية من الزيوت بكميات تصل 14 ألف طن شهريا، زنة 800 مل للزجاجة الواحدة، إلى جانب استخلاص الزيوت من فول الصويا وبذرة القطن بطاقة 200 طن يوميا بمصنع طنطا و100 طنا بمصنع بنها، والمواد الخام لإنتاج الزيوت والمنتجات الأخرى لا تنقطع مع توفير احتياطي استراتيجي منها بشكل مستمر، كما أنه يتم توفير مواد الخام بحد ادني 500 طن للمواد الخام الخاصة بإنتاج السلع الأخرى بخلاف الزيوت.

والشركة تضم 3 مصانع في طنطا والمحلة الكبرى وبنها بالقليوبية، بالإضافة إلى 23 منفذ بيع مباشر تتضمن 5 منافذ لكلا من القاهرة والإسكندرية و7 منافذ في طنطا و6 أخرى مناصفة بين المحلة وبنها، كما يتم توفير منتجات الشركة لدى 1350 مجمع استهلاكي وجمعتي ووكلاء بمختلف المحافظات.

ماذا عن خطة التطوير ودعم الدولة لإنتاجية الزيوت؟

وفقًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، ووزير التموين علي المصيلحي، قمنا بإنشاء 3 مجمعات صناعية برج العرب هيشمل مصنع زيت بطاقة 800 طن /يوم، استخلاص زيوت عباد 3 آلاف طن، سمنة مسلي 150 ألف طن / السنة، منظفات 150 ألف طن في العامرية، مدينة السادات للزيوت 800 طن/ يوم، إضافة لقها، ومجمع في سوهاج الذي يضم مصنع زيوت 800 طن يوم، ومصنع استخلاص زيوت بطاقة 2000 طن / يوم.

أما عن زيت فول الصويا فيستحوذ على نسبة 75% من إنتاج الزيت التمويني، وهناك توسع في الزراعات التعاقدية، من خلال تعاون الشركة القابضة مع وزارة الزراعة منذ 6 أعوام، خاصة فيما يتعلق بفول الصويا والذي أصبح سعر الشراء العام الماضي 8 وحسب السعر العالمي، مشددًا على أن الاكتفاء فيما يتعلق بالفول الصويا يحتاج لنحو 3 مليون فدان فول صويا، وهناك في الوقت الراهن نحو 250 ألف فدان صويا زيادة.

●مياه الشرب المعدنية ماذا عن إنتاجيتها وخطة التوسع فيها؟

فيما يتعلق بمياه الشرب المعدنية فالشركة لديها بئر يحتوي على توليفة معادن طبيعية لا توجد في غيره، ويتم إنتاج 170 ألف كرتونة مياه طبيعية ماركة نقاء سنويًا مقسمة إلى 150 ألف كرتونة زجاجات 660 مل و1.5 لتر، و20 ألف قارورة مياه بأحجام تتراوح من 7 إلى 19 لترا، ويجرى العمل على التحضير لعبوات جديدة تحمل اسم «أسياتا» بأملاح أقل عن «نقاء»، مقرر توزيعها الموسم المقبل، بطاقة إنتاجية 100 ألف كرتونة شهريًا.

●كيف تستعدون لمعارض أهلا رمضان خاصة ونحن على مقربة منه؟

نقوم وفق توجيهات السادة المسؤولين بتغذية احتياجات السوق المحلي وبأسعار مخفضة بنسب تصل لـ 30%، وذلك في كافة المجمعات والمعروضات التي تقوم عليها الدولة، ومستهدف في شهر رمضان مضاعفة كميات الزيوت عن حاجز الـ 3 آلاف طن لتكون 6 آلاف خلال رمضان المقبل من إجمالي الكميات المخصصة للسوق الحرة، وقد أعلن الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية إنه يتم حاليًا التنسيق مع الغرف التجارية لإقامة معارض أهلا رمضان بمختلف المحافظات لتوفير السلع الأساسية والاستهلاكية بتخفيضات للمواطنين



●تمتلك الشركات خطة للتطوير وزيادة إنتاجيتها.. فماذا عن شركة طنطا؟

نحن نضم 3 مصانع في طنطا والمحلة الكبري وبنها بالقليوبية، بالإضافة إلى 23 منفذ بيع مباشر تتضمن 5 منافذ لكلا من القاهرة والإسكندرية و7 منافذ في طنطا و6 أخرى مناصفة بين المحلة وبنها، إضافة لتلبية احتياجات نحو 1350 مجمع استهلاكي وجمعتي ووكلاء بمختلف المحافظات.

وبالنسبة للمواد الخام لإنتاج الزيوت والمنتجات الأخرى لا تنقطع مع توفير احتياطي استراتيجي منها بشكل مستمر، كما أنه يتم توفير مواد الخام بحد أدنى 500 طن للمواد الخام الخاصة بإنتاج السلع الأخري بخلاف الزيوت.

كما أن الشركة تعمل على تحقيق التوازن الكمي والسعري بالسوق المحلية من الزيوت، حيث يتم إنتاج عبوات زنة 800 مل بسعر 40 جنيها بدلًا من 45 جنيها وبجودة عالية.

●هل تمتلك الشركة صادرات خارج حدود مصر؟

بالطبع، الشركة بتصدر للخارج ولديها آلية لتوصيل منتجاتها، فمثلًا دولة السودان صدرت لها الشركة خلال الحرب الأهلية نحو ألفي طن صابون غسيل للسودان، وخلال 4 أشهر بهامش ربحي 5%.

إلى جانب دول أخرى كتشاد على نحو 400 طن، وبوركينا فاسو التي تعاقدت على 500 طن شهري، صابون غسيل بمواصفات معينة، ألمانيا، إيرلندا، السعودية، الأردن، وفلسطين، ويتم التوصيل من خلال شركة شحن متخصصة على حساب الدولة المستوردة.

●ما مستهدفات الشركة خلال العام المال المقبل؟

الشركة تخطط الوصول إلى 6 مليارات جنيه مبيعات في 2023-2024، موضحا أن ما تم تحقيقه في 2022/2023 كان بقيمة 5 مليارات جنيه مبيعات وارباح بقيمة 100 مليون جنيه.

وعن حجم إنتاج شركة طنطا للزيوت والصابون والمياه الطبيعية، فيتم إنتاج 10 منتجات بعدد 96 صنفا، وهي 17 الف طن زيت شهريا مقسمة الي 14 ألفا للمنظومة التموينية و3 آلاف السوق المحلية، و3 آلاف طن سمنة نباتي سنويا ومستهدف اضافة خط انتاج جديد لإنتاج عبوة سمنة عبوة بلاستيك (ظرف) وزن 300 ووزن 500 جرام بطاقة إنتاجية 5 طن في الساعة.

ويتم سنويا إنتاج ألفي طن صابون غسيل و1500 طن صابون تواليت وألف طن منظفات منزلية سائلة و40 طن مستحضرات تجميل وشامبو وألف طن أحماض دهنية و15 ألف طن من العلف الحيواني.

كما يتم إنتاج 170 ألف كرتونة مياه طبيعية ماركة نقاء سنويا مقسمة إلى 150 ألف كرتونة زجاجات 660 مل و1.5 لتر و20 الف قارورة مياه اوزان مختلفة، إضافة إلى استخلاص الزيوت من بذرة فول الصويا وبشرة القطن بطاقة 200 طن يوميا بمصنع طنطا و100 طن أخرى بمصنع بنها التابعين للشركة.

ومستهدف زيادة حجم الانتاج بنحو 30% من اجمالي انتاج الزيت والسمنة والمنظفات والمياه المعدنية بهدف زيادة التعاقدات التصديرية حيث تم تصدير 350 الف كرتونة مياه وألفين طن صابون و400 طن زيوت حرة إلى السودان.

وتم تصدير 500 طن صابون و400 طن زيت حر إللا بوركينافاسو و400 طن زيت حر إلي تشاد بينما يتم توجيه اجمالي الانتاج من الأحماض الدهنية إلى المملكة العربية السعودية والمملكة الأردنية الهاشمية وتركيا وأيرلندا وألمانيا.

● ما إجمالي القيمة المالية لصادرات 2023-2024؟

نتوقع إن شاءالله أن يبلغ إجمالي قيمة الصادرات في حدود 500 مليون جنيه زيوت وصابون وأحماض دهنية، أما عن المستهدف في التصدير فهناك دول كـ"بروندي، روندا، وجنوب السودان"، ونحن نتعامل مع دول أوروبا بالدولار، بينما السودان يتم التعامل معها بالجنيه المصري.

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