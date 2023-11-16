الرئيس الصينى لبايدن: لن نسعى للهيمنة ولن نخوض حروبًا باردة أو ساخنة

صرح شي جين بينج، رئيس الصين، بأن الاتجاه للتعايش السلمي مع واشنطن لن يتغير، وفقًا لفضائية "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل.

وقال رئيس الصين في محادثات مع نظيره الأمريكي خلال اجتماع في سان فرانسيسكو على هامش قمة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادي (أبيك)، إننا لن نسعى للهيمنة ولن نخوض حروبًا باردة أو ساخنة، مشيرًا إلى أن هناك مجالًا واسعًا للتعاون مع واشنطن.

استئناف الاتصالات العسكرية المباشرة مع الصين

كما أكد جو بايدن، الرئيس الأمريكي، أن المحادثات مع رئيس الصين كانت بناءة ومثمرة، منوهًا باستئناف الاتصالات العسكرية المباشرة مع الصين، وأهمية السلام والاستقرار في مضيق تايوان.