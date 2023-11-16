الخميس 16 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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عبد الرحيم كمال: لدينا مواطنين أقدم من عُمر إسرائيل

الكاتب والمؤلف عبدالرحيم
الكاتب والمؤلف عبدالرحيم كمال

قال الكاتب  والمؤلف عبدالرحيم كمال، إنه يوجد لدينا مواطنون أقدم من عمر إسرائيل، وبالتالي فإن المعجزة والكرامة ليست شيء خارج الواقع، لافتًا إلى أن صاحب الحق هو صاحب المعجزة طيلة الوقت، معقبًا: "الفلسطينيون هم أصحاب الأرض الراسخون، حتى وإن مات منهم لكنهم سيظلون على أرضهم وسيكملون النضال من أجلها". 

 

وأضاف عبدالرحيم كمال خلال لقائه ببرنامج "معكم" الذي تقدمه الإعلامية منى الشاذلي عبر قناة ON، أن الغريب على الأرض تنهيه هزيمته، إنما صاحب الأرض يدخل في جولة وراء جولة، معقبًا: "من الممكن أن يهزم لكن انسحابه وتخليه عن الأرض غير وارد ".

وتابع الكاتب عبدالرحيم كمال: "من يستطيع مواجهة الموت دون خوف يستطيع طيلة الوقت أن يصنع الحياة، الشعب الفلسطيني يقدمون شهدائهم ويواجهون الموت بكل بساطة وبالتالي فهم يستطيعون أن يقدموا  لنا الحياة طيلة الوقت". 

عبدالرحيم كمال معكم منى الشاذلي إسرائيل فلسطين

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