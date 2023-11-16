نبيلة مكرم لـ"الشاهد": ملف "أقباط المهجر" لم يعد له وجود في عهد الرئيس السيسي

قالت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج السابقة: “كانت علاقتي وتعاملاتي مع المصريين في الخارج سواء كانوا مسلمين أو مسيحيين على حد سواء”.

وأضافت السفيرة نبيلة مكرم خلال لقائها ببرنامج "الشاهد" الذي يقدمه الإعلامي الدكتور محمد الباز، عبر قناة extra news: "كان يوجد لدينا زمان ملف يسمى بـ الأقباط في الخارج أو أقباط المهجر لكن حاليا لا يوجد ما يسمى بملف أقباط المهجر"، لافتة إلى أن هذا المصطلح لم يعد متواجد حاليًا، فقد تبخر، وذلك لأن الرئيس السيسي عمل الوزارة وفتح الحديث مع الكل بدون تفرقة، لم يقل نأخذ الأقباط ونستفيد منهم بكذا، أو نأخذ المسلمين ونستفيد منهم بكذا، لكنه قال: "وزارة الدولة للمصريين في الخارج بدون أي تفرقة".

وتابعت: "كان يوجه لي سؤال بأنه لماذا لا يوجد إلا وزيرة قبطية واحدة فقط في الحكومة، ولا يوجد غيرها، وكذلك تم طرح هذا السؤال من قبل البرلمان الأوروبي، وكان ردي عليهم "بأن وظيفة وزير هي وظيفة عليها مسؤولية كبيرة جدًا، وبالتالي تغيرت صورة الوزير ومسؤولياته في عصر الرئيس السيسي، فالوزير دائمًا تحت الميكروسكوب باستمرار، وبالتالي فإن من سيأتي ليتولى منصب وزير عليه أن يترك عمله الخاص، فمن لديه استعداد أن يضحي بعمله الخاص ويصبح وزير، في ظل أن هذا الوزير من الممكن بين يوم وليلة أن يرحل من منصبه".

الموسم الرابع من برنامج "الشاهد"

وانطلقت أولى حلقات الموسم الرابع من برنامج "الشاهد" تحت عنوان "التجربة المصرية".. شهادات على 10 سنوات من التحدي.. الشاهد يذاع يوميا في الحادية عشر مساء، على قناة اكسترا نيوز.

ويعد برنامج "الشاهد" الذى يقدمه محمد الباز، على شاشة "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي الإدارة والتحرير بجريدة الدستور، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل ويخرجه أحمد داغر، إعداد كلا من البدري جلال ومحمد عاشور وهند مختار.