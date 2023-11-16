الخميس 16 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

بعد موافقة مجلس النواب.. سعر متر التصالح فى مخالفات البناء بالقانون الجديدة

مخالفات البناء
مخالفات البناء

يتسائل الكثيرون عن سعر متر التصالح فى مخالفات البناء بالقانون الجديد، بعد أن وافقت اللجنة البرلمانية المشتركة من لجنة الإسكان برئاسة الدكتور محمد عطية الفيومي ومكتبي لجنتي الإدارة المحلية والدستورية والتشريعية بمجلس النواب، على  المادة (8) من مشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء والتي تخص قيمة سعر المتر لكل منطقة بحسب المستوى العمراني والحضاري.

سعر متر التصالح فى مخالفات البناء بالقانون الجديدة

ونصت المادة (8) من مشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء على أنه: تصدر السلطة المختصة قرارًا بتحديد مقابل التصالح وتقنين الأوضاع على أساس قيمة سعر المتر لكل منطقة بحسب المستوى العمراني والحضاري وتوافر الخدمات، على ألا يقل مقابل التصالح للمتر المسطح عن خمسين جنيهًا ولا يزيد على ألفين وخمسمائة جنيه، مع الاسترشاد بما سبق أن حددته اللجان المشار إليها بالمادة الخامسة من القانون رقم 17 لسنة 2019 المشار إليه.

ويستكمل سداد باقي مقابل التصالح خلال ستين يومًا من تاريخ إخطار مقدم طلب التصالح بموافقة اللجنة المنصوص عليها بالمادة (5) من هذا القانون على طلب التصالح، ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء منح نسبة تخفيض لا تجاوز 20% من إجمالي مقابل التصالح، في حال السداد الفوري لمقابل التصالح".

وبحسب المادة (8) من مشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء، لا يجوز أداء باقي مقابل التصالح على أقساط خلال مدة لا تجاوز خمس سنوات، على أن يُستحق عائد لا يجاوز 7% على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية أو القانون، من تاريخ الاستحقاق حتى تاريخ السداد، وذلك إذا زادت مدة التقسيط على ثلاث سنوات، ويراعى خصم ما سبق سداده في أحكام قضائية خاصة بالمخالفات محل الطلب.

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