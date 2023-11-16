الخميس 16 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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نبيلة مكرم تكشف لـ"الشاهد" تفاصيل موقف طريف لها مع أحد المصريين بالخارج

نبيلة مكرم
نبيلة مكرم

قالت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج السابقة، إنه كان لا بد للمصريين بالخارج أن تكون الدولة مصدر المعلومات بالنسبة لهم، وذلك لأنهم يتلقون معلومات مضللة.

وأضافت، "مكرم"، خلال حوارها ببرنامج "الشاهد"، مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أنهم كانوا يتواصلون مع الوزارة ليعرفوا ماتم بالضبط ويأخذون المعلومات ويعملون عليها، مشيرة إلى أن الوزارة كانت تقوم بنشر كل الأخبار عبر موقعها الإلكتروني، وموقع رئاسة الجمهورية كذلك.

وعن التواصل الشخصي مع المصريين بالخارج، أكدت أنها كانت تتواصل شخصيًا معهم، وذات مرة تواصلت مع أحد المصريين عبر "واتساب"، وكان لديه مشكلة وحلتها له وبعدها طلب منها أن تشكر الوزيرة فردت عليه بأنها الوزيرة ففوجئت برده: "إنها لابد أن تقول ذلك"، مشيرة إلى أن رده استفزها فأرسلت له رسالة صوتية، فصمت لبعض الوقت ورد عليها قائلًا: إن "أكبر شخص تواصل معه في مصر كان أمين شرطة".

تفاصيل البرنامج 

 وانطلقت الليلة، أولى حلقات الموسم الرابع من برنامج "الشاهد" تحت عنوان “التجربة المصرية.. شهادات على 10 سنوات من التحدي”، ويذاع يوميا في الحادية عشر مساء، على قناة إكسترا نيوز.

ويعد برنامج "الشاهد" الذى يقدمه محمد الباز، على شاشة "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي الإدارة والتحرير بجريدة الدستور، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من البدري جلال ومحمد عاشور وهند مختار.

نبيلة مكرم للمصريين بالخارج برنامج الشاهد الدولة مصدر المعلومات معلومات مضللة

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