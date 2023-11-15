صاحبة مشروع "كونترى هاوس": هدفنا تصنيع دهانات مختلفة للأثاث

قدمت سارة هلال، مشروع "كونتري هاوس" من خلال برنامج "شارك تانك"، قائلة: "أطلب مليونًا ونصف المليون جنيه مقابل 20% من الشركة، هذا المشروع عبارة عن تصنيع دهانات مختلفة للأثاث".

مشاريع “شارك تانك”

وأكدت سارة هلال، خلال برنامج "شارك تانك" المذاع عبر فضائية "سي بي سي"، أنها كانت في البداية تريد صناعة قطع أثاث في المنازل، حيث يتم تصنيع أثاث وتصميمه ثم دهان الأثاث، موضحة أن الدهان الذي يتم تصنيعه يستطيع دهان الأثاث القديم بطرق متميزة، والشركة حققت مبيعات في آخر عام وصلت إلى 614 ألف جنيه.

ويعد برنامج "شارك تانك" أهم وأكبر برنامج رواد الأعمال في مصر والعالم العربي، ويشارك فيه لجنة تحكيم تضم 5 من أكبر رجال الأعمال في مصر وهم: أحمد السويدي، وعبدالله سلام، ومحمد فاروق، وأيمن عباس، ومحمد منصور.

الموسم الثاني من “شارك تانك”

يضم الموسم الثاني من "شارك تانك" مفاجآت كثيرة منها انضمام "شاركس" جدد، وهو مصطلح يُطلق على رجال أعمال جدد يشاركون في الموسم الثاني للبرنامج ما يعد ثقلًا جديدًا وإضافة قوية للبرنامج.

الموسم الثاني من البرنامج يأتي بعد النجاح الكبير للموسم الأول الذي حقق ضجة إعلامية كبيرة من خلال حصد ملايين المشاهدات على مواقع التواصل الاجتماعي، وحجم استثمارات تخطى 70 مليون جنيه مصري.

البرنامج يدور حول تقديم رواد الأعمال الشباب مشروعاتهم أمام لجنة التحكيم بطرق جذابة في محاولة لإقناع اللجنة بتمويل هذه المشروعات المميزة من خلال عروض قوية، وسط مفاجآت عديدة ومثيرة تشهدها الحلقات.