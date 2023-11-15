صحفية فلسطينية: العالم لا يرى سوى 30% فقط من المأساة فى غزة

قالت الصحفية الفلسطينية هنا عليوة إن العالم لا يرى سوى 30% فقط من حجم المأساة التي يعيشها أهالي قطاع غزة سواء على الجانب الإنساني والصحي، مشيرة إلى أن الرد الجماعي لأهل غزة هو "الحمدلله إحنا عايشين".

وأضافت "عليوة" في مداخلة لبرنامج "مساء dmc" المُذاع على قناة "dmc": "المقصود هنا هو أن قلوبنا تنبض لا أكثر ولا أقل، لكن باقي التفاصيل الحياتية والإنسانية كلها مُدمرة" مشيرة إلى أنه كل ما تمت مشاهدته خلال اليومين الماضيين لا ينقل ولو جزءًا صغيرًا مما حدث داخل مستشفى الشفاء.

صحفية فلسطينية: وصلنا لمرحلة التقشف وغزة على مشارف المجاعة

وتابع: "وصلنا لمرحلة من التقشف الآن في قطاع غزة، وغزة على مشارف المجاعة للأسف، حيث أُغلقت مصادر الغذاء لفترة تجاوزت الـ40 يومًا" مشيرة إلى أن كل ما يمكن تخيله في غزة مفقود.

كما أشارت إلى أن اليوم قوات الاحتلال الإسرائيلي استهدفت مطحنة القمح الوحيدة في قطاع غزة التي تنتج الطحين الذي يواجه الأهالي صعوبة في توفيره.