الأربعاء 15 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

إحالة 3 متهمين بسرقة موقع تحت الإنشاء فى الشروق للمحاكمة

حبس
حبس

أحالت نيابة الشروق وبدر، 3 متهمين بسرقة طن ونصف من الحديد، من داخل موقع تحت الإنشاء في مدينة الشروق، إلى محكمة الجنح لبدء محاكمتهم بتهمة السرقة.

وكشفت التحقيقات أن المتهم الأول استغل عمله في حراسة بعض مواقع الإنشاء، واستعان بالمتهم الثاني، واستوليا على طن ونصف من الحديد تمهيدا لبيعه. 

وأضاف المتهمان أنهما كانا يستعدان لبيع الحديد لمالك مخزن خردة، حيث اتفقا معه على شراء الحديد، وتقسيم قيمته بينهما، وذكرا أنهما كانا في طريقهما لبيعه لمالك مخزن.

مالك المخزن اعترف هو أيضا أنه كان يستعد لشراء الحديد المسروق، بقيمة أقل من قيمته الأصلية، لعلمه أنه من متحصلات جريمة سرقة.

3 متهمين سرقة طن ونصف من الحديد موقع تحت الإنشاء الشروق السرقة

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