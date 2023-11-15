الأربعاء 15 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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وكيل لجنة الشئون الخارجية بالشيوخ: أمريكا تستخدم إسرائيل كأداة لإعادة فرض هيمنتها بالمنطقة

النائب عفت السادات
النائب عفت السادات

قال النائب عفت السادات، وكيل لجنة الشئون الخارجية والعربية والإفريقية بمجلس الشيوخ، ورئيس حزب السادات الديمقراطي، إن هدف الاحتلال الصهيوني من إطالة فترة الحرب على قطاع غزة هو استرجاع صورة الدولة الآمنة والقوية وخلافه، حيث كانت تزعم إسرائيل أن جيشها لا يُقهر، ولهذا كانت عملية طوفان الأقصى بمثابة زلزال أدى لهزات كبيرة في الاحتلال الإسرائيلي.

الموقف الأمريكي من حرب غزة

وأكد النائب عفت السادات، خلال لقائه ببرنامج "المشهد" مع الإعلامي نشأت الديهي، المذاع عبر فضائية "تن"، أن الولايات المتحدة الأمريكية عادت بقوة إلى منطقة الشرق الأوسط بعد عملية طوفان الأقصى، حيث قامت بإرسال أكثر من حاملة طائرات، وخلاف غواصة نووية، وهذا لم يحدث من قبل، ويمكن القول إن هذا الدعم الأمريكي لإسرائيل غير المسبوق نتيجة للتقارب الشديد الذي أصبح بين بعض الدول العربية مع الصين، حيث بدأ البعض يتحدث على أن الولايات المتحدة تتخلى عن مناطق نفوذها في المنطقة.

وأشار إلى أن المساندة الأمريكية لإسرائيل غير محدودة، لأن تل أبيب تعمل على تحقيق المشروع الأمريكي في الهيمنة على المنطقة، حيث بهذه الحرب يمكن القول إن أمريكا تعيد مجدها في المنطقة.

غياب الموقف الصيني

وتابع: "الصين لا تتدخل سياسيًا في  مثل هذه الأحداث، لأنها لا تريد التدخل في أي صراع إلا بعد الانتهاء من مشروعها الإنمائي، لذا الصين ليس لها أي موقف من الحرب بفلسطين".

عفت السادات وكيل لجنة الشئون الخارجية بالشيوخ نشأت الديهي الحرب بفلسطين قناة تن

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