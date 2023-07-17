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الأحد 16 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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الديهي: "حياة كريمة" وصل نجاحها للعالم وسيتم تطبيقها بالدول الإفريقية

الديهي
الديهي

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال كلمته بالقمة التنسيقية للاتحاد الإفريقي، أوضح المحاور التي يتعين الالتفاف عليها في إطار الجهد المشترك للتعامل مع التحديات المناخية.

وأضاف خلال حلقة برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية TEN، أن الرئيس قال إن مصر قامت إيمانًا بذلك بإطلاق عدد من المبادرات حول موضوعات المياه والتكيف والزراعة والطاقة والهيدروجين والتنوع البيولوجي بالتعاون مع الشركاء الدوليين، ومن بينها مبادرة حياة كريمة للقارة الإفريقية، ومبادرة المنتدى العالمي للهيدروجين المتجدد ودعا الدول الإفريقية للانضمام إليها.

كلمة مصر بالقمة غير تقليدية

وأكد الديهي أن كلمة مصر غير تقليدية وكانت مؤسسة مؤثرة مكونة من 7 نقاط كمبادرة مصرية للتعامل مع القضايا المناخية بالقارة الإفريقية ومبادرتين دعا الرئيس الدول الإفريقية الانضمام إليها ومنها مبادرة حياة كريمة لإفريقيا، مشيرًا إلى أن مبادرة حياة كريمة سيتم تعميمها بإفريقيا برؤية مصرية والنموذج الذي تم تطبيقه في مصر الفترة المقبلة تستلهمه القمة اليوم لكي يصبح برنامج حياة كريمة لإفريقيا.

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