على ماهر: لست راضيًا عن أداء لاعبى المصرى والنتائج حتى الآن

أكد على ماهر، المدير الفني للنادي المصري، أنه غير راضٍ عن وضع الفريق والمستوى حتى الآن.

وقال إن لديه هدفًا كبيرًا يريد تحقيقه مع النادي المصري، وإنه اتفق مع مجلس الإدارة أن تكون التدريبات بين بورسعيد والقاهرة خاصة أنه يحب بورسعيد جدًا.

وتابع أنه رغم هزيمة الفريق لثلاث مباريات أمام الأهلي وبيراميدز والبنك الأهلي، إلا أنه حقق الفوز في 3 مباريات على التوالي، ولا يوجد فريق فاز بهذه المباريات غير النادي الأهلى.

وأضاف أنه جاء ليعمل على بناء فريق قوى في ظل تواجد مجلس إدارة قوي بقيادة كامل أبوعلي، وملاحظ أن هناك استعجالًا على تحقيق بطولة وأعلم أن حلم كل بورسعيدي هو تحقيق بطولة ولا يرضيه إلا الفوز فقط.

وأشار إلى أن جماهير المصري سبب قوى في ظهور الفريق بقوة، ولكن أخشى على اللاعبين من تصدير قلق الجماهير للاعبين، لذلك محتاج وقت لتحقيق آمال وطموحات الجماهير. مضيفًا أنه لا يوجد لديه خلاف مع أى لاعب بالفريق، ويحب جميع اللاعبين وليس معنى أن هناك بعض اللاعبين لم يشاركوا بالتشكيل الأساسي أنه توجد مشكلة بيني وبين هؤلاء اللاعبين، لأن الجميع لديهم نفس الأهمية بالنسبة لي خاصة أن فكري مختلف وأريد اللاعب الإيجابي على المرمى.

واختتم أن الدوري هذا الموسم صعب ونحتاج لتدعيمات فى يناير ولدينا مجلس قوى يدعمنا بقوة خاصة أننا فى كيان وتاريخ كبير ونقدر نبنى على ذلك.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي أقيم اليوم بأحد الفنادق ببورسعيد بحضور رجب عبدالقادر، الحسيني أبوقمر نائبي الرئيس، ياسر سالم، محمد موسى عضوي مجلس الإدارة.

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