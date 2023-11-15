الخميس 16 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

"صوتك مستقبلك".. ندوة عن أهمية المشاركة الانتخابية بثقافة الجيزة

ندوة عن أهمية المشاركة
ندوة عن أهمية المشاركة الانتخابية بثقافة الجيزة

شهدت مكتبة البحر الأعظم بالجيزة، الأربعاء، ندوة تثقيفية بعنوان "المشاركة الانتخابية واجب وطني"، ضمن فعاليات الهيئة العامة لـ قصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني للتوعية بأهمية المشاركة في الاستحقاقات الانتخابية، وفي إطار الحملة التي أطلقها قطاع الإعلام الداخلي بالهيئة العامة للاستعلامات بعنوان "صوتك مستقبلك"، بالتعاون مع مركز إعلام الجيزة، ومديرية الأوقاف، ومطرانية الجيزة.

ندوة عن أهمية المشاركة الانتخابية بثقافة الجيزة 

بدأت الندوة، بكلمة ترحيبية قدمها د.كرم ربيع بفرع ثقافة الجيزة، أكد خلالها على أهمية المشاركة السياسية باعتبارها "حق دستوري والتزام وطني"، يساهم في بناء مستقبل مشرق باختيار رئيس منتخب بشكل ديمقراطي سليم.

ندوة عن أهمية المشاركة الانتخابية بثقافة الجيزة 

وتناول د.أحمد أبو طالب مدير إدارة التدريب بمديرية أوقاف الجيزة، دور الأئمة والوعاظ في توعية المواطنين بأهمية الاستحقاقات الانتخابية والمشاركة فيها، لضمان التمثيل العادل والإيجابي في صناعة القرارات السياسية، وحث "أبو طالب" على المشاركة في كل أمر يحقق الاستقرار للوطن، والحرص على ظهور الإنسان المصري بمظهر حضاري مشرف.

في السياق، أشادت د.ولاء مكاوي نائب رئيس حي جنوب الجيزة، في كلمتها بالحضور الفعال من الأوقاف ومطرانية الجيزة، وأكدت "مكاوي" على ضرورة توحيد الجهود والأهداف من أجل دعم قيم المواطنة في المجتمع دون إقصاء أو تحيز، والتأكيد على قبول الرأي والرأي الآخر من خلال إتاحة الفرصة أمام الجميع للمشاركة في الانتخابات.

txt

قصور الثقافة تختتم فعاليات الأسبوع الثقافي المكثف لشباب حلايب

من جانبه، تحدث القس جبرائيل أديب ممثل مطرانية الجيزة، عن أهمية هذه اللقاءات التى تدعم الاستقرار والأمن، وتبث روح الطمأنينة في نفوس الشعب خاصة الشباب أمل هذه الأمة، كما أكد ضرورة الدعوة في كل اللقاءات إلى ضرورة المشاركة ومباشرة الحقوق السياسية، حفاظًا على استقرار الدولة، وتعزيزًا للروابط الاجتماعية والإنسانية التي تربط أبناء الوطن الواحد، وتحقيقًا لمصالح الشعب.

ندوة عن أهمية المشاركة الانتخابية بثقافة الجيزة 

جاءت الندوة ضمن فعاليات فرع ثقافة الجيزة، وبإشراف إقليم القاهرة الكبرى برئاسة لاميس الشرنوبي، وشهدت حضور د. أماني يونس وحنان فوزي بالهيئة العامة للاستعلامات، و.د. محمد عبد المنعم بمديرية الأوقاف بالجيزة، وأحمد عبد النبي مدير مكتبة البحر الأعظم، وعدد كبير من أئمة وقساوسة الجيزة.

مكتبة البحر الأعظم بالجيزة المشاركة الانتخابية واجب وطني قصور الثقافة عمرو البسيوني الهيئة العامة للاستعلامات صوتك مستقبلك

الأكثر قراءة

عاجل| أول تعليق من الاحتلال على قرار مجلس الأمن بشأن الهدن الإنسانية فى غزة

"الكهرباء" تحدد آخر موعد للتعامل بنظام الممارسة

حالة كل 117 ثانية.. تحرك برلمانى بشأن "الأرقام المفزعة" للطلاق

المتحدة تمنح كل مرشح رئاسى 100 دقيقة إعلانية مجانًا وفقًا لتكافؤ الفرص

"حماس" تعلن خسائر الاحتلال فى كل محاور التوغل بغزة

3 دول تمتنع عن التصويت لصالح مشروع قرار مجلس الأمن لصالح غزة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد العسيري

عملية تفكيك غزة.. المحاولات مستمرة

وائل لطفي

«هسس» إسرائيلى من مصر

ماجد حبته

حلُّهم الإنسانى.. اللا إنسانى!

حسين دعسة

من يهدد السِّلم العالمى والاستقرار الإقليمى؟

عبد الرحيم طايع

يهاجمون مصر ولا يهاجمون إسرائيل

لواء.حمدى البطران

التصعيد الإسرائيلى

محمد رفعت

مصر فى القمة!

حسين دعسة

لماذا كتب الملك عبدالله الثاني عن حرب غزة في الواشنطن بوست..؟!

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

مصر تدين قصف الاحتلال محيط المستشفى الميدانى الأردنى فى غزة

أرض التوتر.. هل تدخل الضفة الغربية دائرة الحرب بين إسرائيل وحماس؟

الأمم المتحدة لإسرائيل: المستشفيات ليست ساحات قتال