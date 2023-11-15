"صوتك مستقبلك".. ندوة عن أهمية المشاركة الانتخابية بثقافة الجيزة

شهدت مكتبة البحر الأعظم بالجيزة، الأربعاء، ندوة تثقيفية بعنوان "المشاركة الانتخابية واجب وطني"، ضمن فعاليات الهيئة العامة لـ قصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني للتوعية بأهمية المشاركة في الاستحقاقات الانتخابية، وفي إطار الحملة التي أطلقها قطاع الإعلام الداخلي بالهيئة العامة للاستعلامات بعنوان "صوتك مستقبلك"، بالتعاون مع مركز إعلام الجيزة، ومديرية الأوقاف، ومطرانية الجيزة.

ندوة عن أهمية المشاركة الانتخابية بثقافة الجيزة

بدأت الندوة، بكلمة ترحيبية قدمها د.كرم ربيع بفرع ثقافة الجيزة، أكد خلالها على أهمية المشاركة السياسية باعتبارها "حق دستوري والتزام وطني"، يساهم في بناء مستقبل مشرق باختيار رئيس منتخب بشكل ديمقراطي سليم.

ندوة عن أهمية المشاركة الانتخابية بثقافة الجيزة

وتناول د.أحمد أبو طالب مدير إدارة التدريب بمديرية أوقاف الجيزة، دور الأئمة والوعاظ في توعية المواطنين بأهمية الاستحقاقات الانتخابية والمشاركة فيها، لضمان التمثيل العادل والإيجابي في صناعة القرارات السياسية، وحث "أبو طالب" على المشاركة في كل أمر يحقق الاستقرار للوطن، والحرص على ظهور الإنسان المصري بمظهر حضاري مشرف.

في السياق، أشادت د.ولاء مكاوي نائب رئيس حي جنوب الجيزة، في كلمتها بالحضور الفعال من الأوقاف ومطرانية الجيزة، وأكدت "مكاوي" على ضرورة توحيد الجهود والأهداف من أجل دعم قيم المواطنة في المجتمع دون إقصاء أو تحيز، والتأكيد على قبول الرأي والرأي الآخر من خلال إتاحة الفرصة أمام الجميع للمشاركة في الانتخابات.

من جانبه، تحدث القس جبرائيل أديب ممثل مطرانية الجيزة، عن أهمية هذه اللقاءات التى تدعم الاستقرار والأمن، وتبث روح الطمأنينة في نفوس الشعب خاصة الشباب أمل هذه الأمة، كما أكد ضرورة الدعوة في كل اللقاءات إلى ضرورة المشاركة ومباشرة الحقوق السياسية، حفاظًا على استقرار الدولة، وتعزيزًا للروابط الاجتماعية والإنسانية التي تربط أبناء الوطن الواحد، وتحقيقًا لمصالح الشعب.

ندوة عن أهمية المشاركة الانتخابية بثقافة الجيزة

جاءت الندوة ضمن فعاليات فرع ثقافة الجيزة، وبإشراف إقليم القاهرة الكبرى برئاسة لاميس الشرنوبي، وشهدت حضور د. أماني يونس وحنان فوزي بالهيئة العامة للاستعلامات، و.د. محمد عبد المنعم بمديرية الأوقاف بالجيزة، وأحمد عبد النبي مدير مكتبة البحر الأعظم، وعدد كبير من أئمة وقساوسة الجيزة.