مراسل "القاهرة الإخبارية" يكشف تفاصيل تصويت البرلمان البريطانى عن وقف إطلاق النار بغزة

قال أبوبكر بشير، مراسل القاهرة الإخبارية، من العاصمة البريطانية لندن، إن هناك عدة آلاف يشاركون في الوقفة أمام البرلمان البريطاني في لندن، يطالبون البرلمان بالتصويت لوقف إطلاق النار في غزة.

وأضاف بشير، اليوم الأربعاء، خلال مداخلة له عبر قناة القاهرة الإخبارية، أن هذا التصويت مطروح على البرلمان الآن، ومن المفروض أن يخرج التصويت عند الساعة التاسعة بتوقيت لندن لذلك يحتشد الآلاف أمام البرلمان؛ ليضغطوا على أعضاء البرلمان من أجل أن يواقفوا على وقف إطلاق النار في غزة، وهو ما لا يبدوا أنه سوف يحدث.

وأوضح، أنه على الرغم من أن المتظاهرين يضغطون بشدة على نواب البرلمان البريطاني إلا أن كل من سئل في الوقفة أكد أنه لا يعتقد أن نواب البرلمان سوف يصوت لوقف إطلاق النار، لا سيما النواب عن حزب المحافظين قالوا إنهم متأكدون أنهم لن يقوموا بهذا التصويت.

وأكد أن حزب العمال البريطاني كان أكثر وضوحًا، حيث تحدثت قيادته عن تعليمات وجهت لأعضاء الحزب بأن لا يصوتوا لوقف إطلاق النار.

استقالة وزراء الحكومة البريطانية

ونوّه مراسل القاهرة الإخبارية، إلى أن هناك أخبارا متداولة منذ الصباح بأن عددًا من حكومة الظل في بريطانيا وهي الحكومة التي تشكلها المعارضة، أن عدد ما بين 6 و 10 وزراء قد يعلنون استقالتهم اليوم في حال فشل التصويت لمصلحة وقف إطلاق النار.

وأوضح مراسل القاهرة الإخبارية، أن المتظاهرين في شوارع لندن منذ بدء الحرب، كانوا دائمًا يختارون أيام السبت وهو يوم الإجازة يتظاهرون في النهار ليضغطوا على الحكومة، وكانوا يوجهون مظاهراتهم نحو جهة سياسية معينة، لكن هذه المرة وفي الليل وبهذا الحجم عدة آلاف أمام البرلمان وأثناء انعقاد الجلسة.

وأكد مراسل القاهرة الإخبارية، أن هذا يعد إعلانا مباشرا منهم عن استمرار الضغط ليلًا ونهارًا حتى تصل الرسالة للحكومة البريطانية بأن الشارع كله هنا يريد وقف إطلاق النار في غزة ووقف جرائم الحرب التي تمارسها آلة الحرب الإسرائيلية في غزة، كما أنهم يتهمون هذه الحكومة والبرلمان بالمشاركة في جرائم الحرب في غزة.