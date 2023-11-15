"حياة كريمة" تشكر نقابة العاملين بالصحافة والإعلام على مشاركتها فى قوافل إغاثة أهالى غزة

توجهت مؤسسة حياة كريمة بخالص الشكر للنقابة العامة للصحافة والطباعة والإعلام والآثار على مساهمتهم فى قوافل إغاثة أهالينا فى غزة.

وكانت النقابة العامة للعاملين بالصحافة والطباعة والإعلام والثقافة والآثار، قررت التبرع بمبلغ وقدره ١٠٠ ألف جنيه (فقط مائة ألف جنيه لا غير)، لمؤسسة حياة كريمة، لتقديم سبل الدعم الإنساني والطبي لأشقائنا الفلسطينيين في قطاع غزة.

وجاء ذلك استجابة لتوجيه المرشح عبد الفتاح السيسي للحملة الرسمية له بدعوة جميع الجهات الراغبة في المساهمة في الحملة الرسمية بتوجيه تبرعاتهم في حساب المؤسسات والجمعيات الأهلية، وعلى رأسهم مؤسسة حياة كريمة لخدمة القضية الفلسطينية ودعمًا للإخوة الأشقاء في غزة.

كما توجهت الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي بالشكر للنقابة العامة للعاملين بالصحافة والطباعة والإعلام والثقافة والآثار على تبرعهم بمبلغ مائة ألف جنيه لصالح أشقائنا في غزة، انطلاقًا من من توجيهات المرشح بتوجيه التبرعات للمؤسسات الخيرية والأهلية المصرية، خصوصا مؤسسة حياة كريمة لأشقائنا في غزة وللقضية الفلسطينية.