تساعد تقنية VAR.. تعرف على كرة يورو 2024 "فوسبالليبي"

كشفت شركة "أديداس" اليوم الأربعاء، رسميًا عن الكرة الرسمية لبطولة كأس الأمم الأوروبية "يورو 2024" التي ستقام في ألمانيا خلال شهر يونيو المقبل.

وتحمل الكرة اسم "فوسبالليبي" والتي تعني باللغة الألمانية "حب كرة القدم"، وجاءت الكرة باللون الأبيض مع وجود خطوط سوداء وصفراء وحمراء وخضراء وبرتقالية.

وترمز ألوان تلك الكرة إلى دولة ألمانيا باعتبارها بيئة مُرحبة بالجميع مع الاحتفال بالتنوع بين جميع الحاضرين.

وكان قد تم إزاحة الستار عن تلك الكرة في حفل أقيم في الملعب الأوليمبي بالعاصمة الألمانية "برلين" وهو معقل النهائي الذي سيُقام يوم 14 يوليو المقبل.

وسيتم التبرع بنسبة 1% من عائد بيع الكرة إلى منظمة "ستريت فوتبول وورلد" التي أنشأها الإسباني خوان ماتا لدعم جمعيات كرة القدم الخيرية في جميع أنحاء العالم والتي تستخدم الرياضة كوسيلة لمعالجة القضايا الاجتماعية.

تصميم الكرة كذلك يتضمن رسوم توضيحية لكل ملاعب البطولة والمدن المستضيفة للمسابقة.

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أبرز مزايا كرة يورو 2024

سيتواجد داخل الكرة، جهاز يُسمى تقنية الكرة المتصلة وهو ما سيؤدي لمتابعة جميع حركات الكرة في الملعب وهو ما يساعد الحكام في اتخاذ قراراتهم مع اللجوء لتقنية الفيديو.

ولن تكون الكرة الرسمية التي أعلنت عنها "أديداس" لبطولة يورو 2024 متاحة للبيع أمام الجمهور، في حين ستُباع نسخة أخرى بدون وجود لتلك التكنولوجيا.

وسيتم دعم الغلاف الخارجي للكرة بواسطة تقنية "سي تي أر – كور" وهو مصمم خصيصا لتزعزي الدقة والاتساق وتسهيل اللعب السريع والدقيق مع ضمان الشكل الأمثل مع احتفاظها بالهواء.

ومن المنتظر أن تُتاح تلك الكرة للجماهير بدءًا من اليوم الأربعاء، مع احتمالية أن يبلغ سعرها في أوروبا حوالي 150 يورو.