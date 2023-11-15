الأربعاء 15 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

إزالة فورية لحالتي تعدي بالبناء المخالف بمدينة 6 أكتوبر

جانب من أعمال الازالة
جانب من أعمال الازالة

قاد المهندس عادل النجار رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر، يرافقه نواب رئيس الجهاز كل فى قطاعه، حملة إزالة التعديات ورصد أعمال البناء المخالف في المدينة.

وأسفرت الحملة عن إزالة فورية لزيادة النسبه البنائية لمسطح غرف السطح بالعمارة رقم 7 "براديس" بالقطاع الشمالي، وكذلك إزالة فوريه بالحى الرابع المجاورة السادسة عمارة 1208 لزيادة النسبة البنائية لمسطح غرف السطح بالمخالفة للاشتراطات البنائية.

وشدد "النجار" على ضرورة تكثيف الحملات اليومية، مع استمرار المتابعة والرصد.

شارك في الحملة كل من رمضان عبد الصمد نائب رئيس الجهاز للقطاع الجنوبي وحضور طارق عبدالعاطى مدير الإزالات والإشغالات بالقطاع الجنوبي، وتمت حملة القطاع الشمالي بإشراف محمد عبدالعزيز نائب رئيس الجهاز للقطاع الشمالي بحضور ماهر سعد مدير إدارة الإشغالات بالقطاع الشمالي والغربي، وتواجد امنى بقيادة العميد أحمد فوزي المشرف العام على أمن اجهزه المدن، حازم محمد مدير امن الجهاز ورجال أمن الجهاز والاحياء.

من جانبه، أوضح الدكتور مصطفى عرندة المتحدث الإعلامي بجهاز تنمية مدينة ٦ أكتوبر، أنه في حالة وجود أى شكاوي يتم الاتصال على الخط الساخن على الرقم ( 15100) على مدار 24 ساعة أو إرسال الشكوى على جروب جهاز مدينة ٦ أكتوبر أون لاين عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك أو من خلال الصفحة الرسمية لجهاز تنمية مدينة ٦ أكتوبر. 

المهندس عادل النجار رئيس جهاز تنمية مدينة ٦ أكتوبر جهاز تنمية مدينة ٦ أكتوبر دينة ٦ أكتوبر رئيس جهاز مدينة ٦ أكتوبر

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