الأربعاء 15 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

وفد هيئة "الجايكا اليابانية" يبحث فرص الاستثمار بالعلمين الجديدة

وفد من هيئة الجايكا
وفد من هيئة الجايكا اليابانية خلال الجولة

أجرى وفد من هيئة الجايكا اليابانية، اليوم الأربعاء، زيارة إلى مدينة العلمين الجديدة لدراسة سبل التعاون والتنسيق بين "الجايكا اليابانية" ومدينة العلمين الجديدة ودراسة الفرص الاستثمارية المتاحة.

كان في استقبالهم  المهندس أحمد ابراهيم رئيس جهاز مدينة العلمين الجديدة، المهندس محمد خليل نائب رئيس الجهاز، المهندس نادر زعتر نائب رئيس الجهاز، باستضافة الوفد بمقر جهاز مدينة العلمين الجديدة، وعرض فيديو كامل لكافة المشروعات بالمدينة، والفرص الاستثمارية ثم قام الوفد بجولة تفقدية للمشرعات بالمدينة. 

بدأت الجولة، بزيارة للأبراج الشاطئية والمنطقة الصناعية، حيث تم استعراض الفرص الاستثمارية بالمدينة والمنطقة الصناعية، حيث أشاد الوفد بالفرص الاستثمارية بالمدينة والفرص الواعدة بها.

في ختام الزيارة، أشاد الوفد بحجم الإنجاز الذى حدث داخل مدينة العلمين الجديدة خلال وقت قياسى، ووصفه بالإعجاز الحقيقى، كما أشادوا بالعامل المصرى الذى تفوق على نفسه لتحقيق ذلك الإعجاز.

وتقدم الوفد بالشكر لمسئولي جهاز مدينة العلمين الجديدة، والقائمين على المشروعات على حسن الاستقبال، كما أثنوا على المجهود المبذول، وحجم الإنجاز بالمشروعات.

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