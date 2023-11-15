البراءة لمتهم فى قضية اقتحام مركز شرطة العياط

قضت محكمة جنايات أمن الدولة العليا، الدائرة الثانية إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، اليوم الأربعاء، بالبراءة للمتهم "محمد أ.ع. ح"، في قضية «اقتحام مركز شرطة العياط».

صدر القرار برئاسة المستشار محمد عمار، وعضوية المستشارين رأفت زكي والدكتور علي عمارة وسكرتارية سيد حجاج.

يذكر أنه سبق الحكم على المتهم غيابيًا مع آخرين في واقعة “اقتحام مركز شرطة العياط”، يوم 14 أغسطس 2013، بالتزامن مع فض اعتصامي رابعة والنهضة.

ووجهت جهات التحقيق للمتهمين عدة اتهامات منها، الانضمام لجماعة أُسست على خلاف القانون، واقتحام مركز شرطة العياط وسرقة محتوياته من أسلحة وذخائر، وتكدير السلم العام، والتعدي على الممتلكات العامة والخاصة.