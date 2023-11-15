الأربعاء 15 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

البراءة لمتهم فى قضية اقتحام مركز شرطة العياط

براءة
براءة

قضت محكمة جنايات أمن الدولة العليا، الدائرة الثانية إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، اليوم الأربعاء، بالبراءة للمتهم "محمد أ.ع. ح"، في قضية «اقتحام مركز شرطة العياط».

صدر القرار برئاسة المستشار محمد عمار، وعضوية المستشارين رأفت زكي والدكتور علي عمارة وسكرتارية سيد حجاج.

يذكر أنه سبق الحكم على المتهم غيابيًا مع آخرين في واقعة “اقتحام مركز شرطة العياط”، يوم 14 أغسطس 2013، بالتزامن مع فض اعتصامي رابعة والنهضة. 

ووجهت جهات التحقيق للمتهمين عدة اتهامات منها، الانضمام لجماعة أُسست على خلاف القانون، واقتحام مركز شرطة العياط وسرقة محتوياته من أسلحة وذخائر، وتكدير السلم العام، والتعدي على الممتلكات العامة والخاصة.

محكمة جنايات أمن الدولة العليا الدائرة الثانية ارهاب مجمع محاكم بدر البراءة للمتهم اقتحام مركز شرطة العياط فض اعتصامي رابعة والنهضة

مواد متعلقة

تأجيل محاكمة 4 عاطلين بإنهاء حياة ربة منزل بالمولوتوف لـ 9 ديسمبر

تأجيل محاكمة المتهمين بسحل فتاة لسرقته في قصر النيل

تأجيل إعادة محاكمة متهم في حريق نقطة شرطة المنيب

تأجيل محاكمة المتهمين بالنصب على المواطنين في الأميرية

تأجيل محاكمة رئيس شركة مياه غازية بتهمة التهرب الضريبي لـ20 نوفمبر

الأكثر قراءة

"حماس" تعلن خسائر الاحتلال فى كل محاور التوغل بغزة

حالة كل 117 ثانية.. تحرك برلمانى بشأن "الأرقام المفزعة" للطلاق

إيقاف تراخيص السيارات 6 أشهر حال التلاعب باللوحات المعدنية

أول تعليق من فيتوريا على مطالب ضم “شيكابالا” للمنتخب.. ويكشف موقف صبحى وفتوح

ضربتها بـ سيخ حديدى.. تجديد حبس المتهمة بإنهاء حياة صديقتها فى المطرية

شوبير: عمر كمال عبدالواحد أولى صفقات الأهلى فى شتاء 2024 (فيديو)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد العسيري

عملية تفكيك غزة.. المحاولات مستمرة

وائل لطفي

«هسس» إسرائيلى من مصر

ماجد حبته

حلُّهم الإنسانى.. اللا إنسانى!

حسين دعسة

من يهدد السِّلم العالمى والاستقرار الإقليمى؟

عبد الرحيم طايع

يهاجمون مصر ولا يهاجمون إسرائيل

لواء.حمدى البطران

التصعيد الإسرائيلى

محمد رفعت

مصر فى القمة!

حسين دعسة

لماذا كتب الملك عبدالله الثاني عن حرب غزة في الواشنطن بوست..؟!

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

أرض التوتر.. هل تدخل الضفة الغربية دائرة الحرب بين إسرائيل وحماس؟

الأمم المتحدة لإسرائيل: المستشفيات ليست ساحات قتال

الاحتلال الإسرائيلى: أوصلنا أغذية أطفال على ظهر "الدبابات" إلى مستشفى الشفاء