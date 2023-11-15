تجهيز 693 مقرًا انتخابيًا وربط غرف العمليات مع مركز الشبكة الموحدة للطوارئ بالغربية

عقد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية ، اجتماعًا موسعًا،لمناقشة استعدادات المحافظة للانتخابات الرئاسية المقرر عقدها في الفترة من 10 ـ 12 ديسمبر المقبل، حيث تم تجهيز 693 مقرًا انتخابيًا على مستوى المراكز والمدن والأحياء.

جاء ذلك بحضور بحضور نجوى العشيري السكرتير العام، المهندس علي عبد الستار السكرتير العام المساعد ممثلي جميع الأجهزة المعنية بالعملية الانتخابية.

وحرص المحافظ، خلال الاجتماع علي التأكيد علي كافة الاستعدادات الخاصة لضمان تهيئة الجو المناسب للمواطنين للإدلاء بأصواتهم بحرية تامة، وإنهاء كافة التجهيزات والاستعدادات لاستقبال الانتخابات التي ستقام في 10، 11، 12 ديسمبر من العام الجاري.

وطالب محافظ الغربية، بضرورة تضافر كافة الجهود وتعاون الجهات المعنية والتنفيذية لتأمين المقار الانتخابية، مشيرًا إلى ربط كافة غرف العمليات مع مركز الشبكة الموحدة للطوارئ والسلامة العامة بالديوان العام.

وأكد المحافظ، على ضرورة توفير عربة إسعاف وعربة إطفاء في محيط مقار اللجان، مع اتخاذ كافة التدابير اللازمة لتسهيل إجراءات التصويت، ومراعاة الفئات الخاصة، وذوي الهمم وتوفير ما يلزم لمساعدتهم في الإدلاء بأصواتهم، وتوفير مولدات كهربائية احتياطية والتأكيد على أعمال النظافة في محيط اللجان الانتخابية.

رحمي يوجه الجهات المعنية بتجهيز المقرات الانتخابية بالأثاث ومصادر التهوية والإضاءة

وخلال الاجتماع وجه المحافظ الجهات المعنية بتجهيز المقرات الانتخابية بالأثاث ومصادر التهوية والإضاءة المناسبة والاهتمام بنظافة دورات المياه بالإضافة إلى اختيار مقرات الانتخابات بالدور الأرضي فضلًا عن توفير مكان مؤمن للصناديق، وتوفير كافة سبل الراحة من أدوات ومستلزمات للقوات المشاركة في عملية التأمين.

كما وجه رحمي بتوفير بيان يشمل أرقام كافة الجهات المعنية (إدارة الأزمات،الإسعاف، الحماية المدنية، الشرطة، شركة المياه، شركة الكهرباء)

ضرورة اتخاذ ادارة المرور كافة التدابير اللازمة لمنع التكدس والازدحام خلال فترة الإدلاء

كما شدد المحافظ، علي ضرورة اتخاذ ادارة المرور كافة التدابير اللازمة لمنع التكدس والازدحام خلال فترة الإدلاء بالأصوات للناخبين.

وأشار محافظ الغربية، إلى أن المحافظة وكافة أجهزة الدولة تقوم بدورها في تجهيز وإعداد المقار الانتخابية وتقديم الدعم اللوجيستي، والعمل على توفير وسائل الراحة للمواطنين أثناء الإدلاء بأصواتهم والالتزام بقواعد الهيئة الوطنية للانتخابات.

وحث الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، المواطنين على المشاركة فى الانتخابات وممارسة حقهم الدستوري، مؤكدًا أن المشاركة فى الانتخابات واجب وطني على الجميع وعلى المواطن أن يدرك أن مشاركته لها دور إيجابي في مسيرة الوطن الديمقراطية.