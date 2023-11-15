محافظ الغربية يشهد مؤتمر دعم الأسر الأولى بالرعاية وتجهيز العرائس

في إطار مبادرة «إيد بإيد»..

شهد الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، وعلاء فاروق، رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري، واللواء هشام الحصري، رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، اليوم، مؤتمر البنك الزراعي لدعم الأسر الأولي بالرعاية وتجهيز العرائس في إطار مبادرة "إيد بأيد" لـ "مستقبل الوطن".

وتم تقديم مساعدات زواج لعدد 100 عروسة وتجهيزهم بالأجهزة الكهربائية، بالإضافة إلى توزيع مواد غذائية وسلع تموينية علي آلاف الأسر من الأسر الأولى بالرعاية بنطاق محافظة الغربية، بالتنسيق والتعاون بين البنك الزراعي المصري ووزارة التضامن الاجتماعي.

جاء ذلك بحضور سامي عبدالصادق، نائب رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي، وصالح الشامي، المستشار التنفيذي للائتمان، النائب محمد عريبي، عضو مجلس الشيوخ، ومحمد عساف، مدير البنك الزراعي بالغربية.

وبدأ محافظ الغربية، كلمته بتوجيه الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي، الذي أرسى قواعد الجمهورية الجديدة التي تهتم بجميع شرائح المجتمع من المرأة والشباب وذوي الهمم وكبار السن ولم تستثن أحدًا من تقديم الدعم إذا كان دعمًا صحيًا أو اجتماعيًا أو ثقافيًا وغيرها من الدعم.

وأشار إلى أن حدث اليوم يُعد عرسًا بل وهو حق وواجب علينا لتحقيق أسرة كريمة ومحبة للوطن وقادرة على خدمة هذا الوطن، مشيدًا بتنوع الجهات التي قدمت التبرعات لإسعاد 100 فتاة و100 شاب من أبناء محافظة الغربية.

من جهته، أكد رئيس البنك الزراعي، أن مبادرة "إيد بأيد لمستقبل الوطن" هي مبادرة وطنية يطلقها البنك الزراعي المصري من منطلق دوره الوطني لدعم ومساندة جهود الدولة لتحقيق التنمية الريفية، وتحقيق أهداف المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، والتي تمثل إنجازًا عظيمًا يضاف لحجم الإنجازات غير المسبوقة التي حققها بالرغم من التحديات الراهنة.

وقال: "نحن هنا لتقديم جزء بسيط من حقوق المزارعين والأسر الأولى بالرعاية علينا بالدقهلية ونعمل بالشراكة والتعاون مع محافظة الغربية لتقديم كافة الخدمات لهم".

الجدير بالذكر أن المبادرة الوطنية "إيد بأيد.. لمستقبل الوطن" مبادرة وطنية يطلقها البنك الزراعي المصري في مختلف محافظات الجمهورية؛ لدعم الأسر الأكثر احتياجًا، ومساندة جهود الدولة لتحقيق أهداف المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير وتنمية الريف.