"إكسترا نيوز": دخول أول شاحنة وقود من معبر رفح إلى غزة نقطة تحول كبيرة

قال عوض الغنام مراسل قناة "إكسترا نيوز"، إن العمليات الجراحية في قطاع غزة تتم على أضواء الشموع، مؤكدًا أن نفاد الوقود كارثة إنسانية بكل ما تحمله الكلمة من معنى.

وأضاف مراسل "إكسترا نيوز" أن دخول أول شاحنة وقود من معبر رفح إلى قطاع غزة يعد نقطة تحول كبيرة جدًا، يمكن البناء عليها في المستقبل القريب والبعيد وأهل غزة في انتظار المزيد من الوقود.

مراسل "إكسترا نيوز": الصحفيون الأجانب أشادوا بحجم المساعدات المصرية الضخمة لقطاع غزة

وتابع أن محيط معبر رفح شهد زيارة من لوفد من الصحفيين الأجانب الذين حضروا من أغلب المؤسسات الإعلامية المعروفة وشهدوا عن قرب حجم المساعدات الكبيرة التي تقدمها مصر، وحجم التسهيل اللوجستي لتلك المساعدات التي تأتي إلى مطار العريش ثم نقلها إلى غزة.

واستكمل: "الوفد كان شاهدًا على حجم المساعدات الضخمة، التي يقدمها المجتمع المصري المتكاتف مع الشعب الفلسطيني في أزمته الراهنة".

وأكد أن هذا يجسد بيان وزارة الخارجية الذي صدر أول أمس، والذي أكد أن باب معبر رفح مفتوح ولا نمنع دخول المساعدات، وأن وجود أي أزمة يتحملها الطرف الإسرائيلي.