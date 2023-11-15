الأربعاء 15 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

رفع لافتات تأييد ودعم السيسي في دوري المصالح الحكومية بطنطا

مسابقة دوري المصالح
مسابقة دوري المصالح الحكومية بطنطا لكرة القدم

انطلقت اليوم مسابقة دوري المصالح الحكومية بطنطا لكرة القدم، في الساحة الشعبية "مركز شباب طنطا" والتي تشارك فيها 5 فرق هي الأوقاف والمحكمة والمحافظة، والعقارية والشباب والرياضة.

 وأجريت اليوم مباراتان بين فريقي الأوقاف والعقارية، والمباراة الثانية بين المحكمة والمحافظة، تحت إشراف الاتحاد الرياضي للعاملين بالحكومة، وبحضور اللجنة النقابية للعاملين بوزارة العدل بطنطا برئاسة أمانى أبو العنين. وعقب المباراة التي انتهت بفوز فريق المحافظة على المحكمة قامت اللجنة النقابية للعاملين بالمحكمة برفع لافتات تأييد ودعم للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيسًا للجمهورية لاستكمال مسيرته في بناء مصر الجديد 

جميع العاملين يؤيدون الرئيس عبد الفتاح السيسى لفترة رئاسة جديدة

وأكدت أماني أبو العنين رئيس اللجنة النقابية للعاملين بوزارة العدل بطنطا أن جميع العاملين يؤيدون الرئيس عبد الفتاح السيسى لفترة رئاسة جديدة مشيرة فى تصريحات لـ"الدستور" أن دورى المصالح الحكومية كانت فرصة للتعبير عن حب الرئيس عبد الفتاح السيسي من العاملين فى جميع المصالح الحكومية وتم رفع بنرات فى حب ودعم الرئيس أثناء البطولة. 

البطولة تحولت إلى مظاهرة فى حب رئيس الجمهورية

وأضافت رئيس اللجنة النقابية للعاملين بوزارة العدل بطنطا أماني أبو العنين أن البطولة  البطولة يشارك فيها 5 فرق هي الأوقاف والمحكمة والمحافظة، والعقارية والشباب والرياضة، مشيرة إلى أن البطولة تحولت إلى مظاهرة فى حب رئيس الجمهورية وخاصة بعد ارتفاع السهم الرئيس عبد الفتاح السيسى فى الشارع المصرى بعد موقفة المشرف فى أزمة غزة ورفضه فتح المعبر للرعايا الأجانب الا بعد دخول المساعدات الإنسانية لقطاع غزة.

وأضافت أن الفترة السابقة شهدت العديد من الإنجازات على أرض الواقع من القضاء على فيروس سي إنشاء آلاف الشقق لمحدودى الدخل علاوة على المشروع الأضخم على مستوى العالم هو مشروع حياة كريمة. 

الاتحاد الرياضي دورى المصالح الحكومية مركز شباب طنطا الأوقاف والمحكمة والمحافظة الشباب والرياضة

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