الأربعاء 15 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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البيت الأبيض ينفى موافقته على الاقتحام الإسرائيلى مستشفى الشفاء

البيت الأبيض
البيت الأبيض

أفادت قناة القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل لها الآن، أن البيت الأبيض ينفي موافقته على الاقتحام الذي قامت به قوات الاحتلال الإسرائيلي لمجمع الشفاء الطبي بغزة.

وانسحبت منذ قليل، قوات الاحتلال الإسرائيلي من مجمع الشفاء الطبي وتُبقي على حصاره؛ حيث تتحصن قوات الاحتلال داخل الطوابق السفلية لمجمع الشفاء الطبي بغزة، وتتخذ الكوادر الطبية والنازحين دروعًا بشرية.

وأدان عدد كبير من الدول والمؤسسات العالمية والدولية، اقتحام مجمع الشفاء الطبي في غزة الذي يضم 1500 مواطن بين طواقم طبية ومرضى وجرحى من ضمنهم أطفال خُدج ونحو 4 آلاف نازح.

القاهرة الإخبارية البيت الأبيض مجمع الشفاء الطبي

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