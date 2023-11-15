الأربعاء 15 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

"بنحبك يا ريس".. الطفلتان سلمى وهدى تعلنان دعمهما للمرشح عبدالفتاح السيسى

طفلة تدعم المرشح
طفلة تدعم المرشح عبد الفتاح السيسي

شهد مؤتمر حزب مستقبل وطن لدعم المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، حشدا كبيرا من قبل المواطنين من مختلف الفئات والأطياف.

وشاركت الطفلتان "سلمي" و"هدى" في المؤتمر تحملان لافتات دعم بصورة المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي ومكتوب عليها "بحبك يا سيسي".

وانطلق منذ قليل، المؤتمر الجماهيري لـحزب مستقبل وطن لدعم المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، وذلك بالمدينة التعليمية بطريق الواحات بمدينة السادس من أكتوبر، وذلك بحضور جماهيري كبير.

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انطلاق مؤتمر جماهيري لدعم المرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسي بالمدينة التعليمية

وكانت قدعقدت الأمانة المركزية لحزب مستقبل وطن اجتماعا مهما لمناقشة استعدادات للحزب للانتخابات الرئاسية القادمة في إطار دعم الحزب للرئيس عبدالفتاح السيسي، لاسيما مع اقتراب انطلاق فترة الدعاية الانتخابية. 

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انطلاق مؤتمر جماهيري لدعم المرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسي بالمدينة التعليمية

وشارك في الاجتماع النائب أحمد عبد الجواد نائب رئيس الحزب وأمين التنظيم، والنائب عبدالهادي القصبي نائب رئيس الحزب، والنائب حسام الخولي نائب رئيس الحزب والأمناء المساعدون وأمناء الأمانات النوعية المركزية. 

حشد ملايين الناخبين في جميع المحافظات 

وأكد النائب أحمد عبدالجواد نائب رئيس الحزب، أمين التنظيم المركزي قدرة حزب مستقبل وطن على حشد ملايين الناخبين في جميع محافظات مصر، وعرض خلال الاجتماع جدول المؤتمرات التي ستنظمها الامانة المركزية، مؤكدا حضور كافة أعضاء الأمانة المركزية للمؤتمرات الجماهيرية للمحافظات خلال فترة الدعاية الانتخابية.

رؤية مستقبل وطن لمساندة الرئيس

وطرح الحضور عددا من المقترحات لدعم رؤية حزب مستقبل وطن لمساندة الرئيس عبدالفتاح السيسي والآليات التنظيمية، فضلا عن دعم خطة الحزب قي تنظيم مؤتمرات جماهيرية حاشدة تليق بحجم حزب مستقبل وطن واستنادا للمسئولية الوطنية للحزب خلال الفترة القادمة.

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار حازم بدوي، أعلنت، أمس الأحد، عن مقار وعناوين اللجان الفرعية المشرفة على انتخابات المصريين المتواجدين خارج جمهورية مصر العربية في الانتخابات الرئاسية 2024.

وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات عن إجراءات الاقتراع داخل لجان المصريين المتواجدين خارج مصر، في إطار الضوابط الصادرة بشأن تصويت المصريين بالخارج.

تجدر الإشارة إلى أن عملية الاقتراع فى الخارج، ستبدأ  قبل اليوم المحدد لها في مصر وفقا للضوابط والإجراءات التي يصدر بها قرار من لجنة الانتخابات الرئاسية وللمدد التي تحددها، حيث تقرر إجراء تصويت المصريين المقيمين بالخارج في هذه الانتخابات أيام ١ و٢ و٣ ديسمبر المقبل، وإجراء جولة الإعادة أيام ٥ و٦ و٧ يناير المقبل وفقا للجدول الزمني للانتخابات.

طفلة تدعم المرشح عبد الفتاح السيسي

طفلة تدعم المرشح عبد الفتاح السيسي
طفلة تدعم المرشح عبد الفتاح السيسي
طفلة تدعم المرشح عبد الفتاح السيسي
طفلة تدعم المرشح عبد الفتاح السيسي
طفلة تدعم المرشح عبد الفتاح السيسي
طفلة تدعم المرشح عبد الفتاح السيسي
طفلة تدعم المرشح عبد الفتاح السيسي
طفلة تدعم المرشح عبد الفتاح السيسي
طفلة تدعم المرشح عبد الفتاح السيسي
طفلة تدعم المرشح عبد الفتاح السيسي
رؤية مستقبل وطن لمساندة الرئيس حشد ملايين الناخبين في جميع المحافظات حزب مستقبل وطن المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي عبدالفتاح السيسي سيسي

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