الأربعاء 15 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

غرامات تتجاوز 16 مليون دولار لرفع أسعار الطاقة في إيطاليا

إيطاليا
إيطاليا

أعلنت هيئة مراقبة المنافسة والاحتكار الإيطالية، الأربعاء، أنها فرضت غرامات تزيد على 15 مليون يورو على ستة من مزودي الغاز والكهرباء الذين رفعوا أسعارهم عبر ممارسات تجارية تعسفية.

وقالت الهيئة، في بيان إن أكبر الغرامات فرضت على عملاق الطاقة الايطالي "إينيل" 10 ملايين يورو، وعملاق المحروقات "إيني" 5 ملايين يورو اللذين رفعا الأسعار من جانب واحد لأكثر من 4 ملايين مستهلك بناءً على بنود العقد الذي يسمح لهما بتحديد ما إذا كانا سيغيران الأسعار ومتى.

وفرضت على الشركات الأربع الأخرى، "أشيا إينرجيا" و"إيبيردرولا كليانتي ايطاليا" و"دولوميتي إينرجيا" و"ايديسون إينرجيا" غرامات تراوح بين 5 الاف يورو و560 ألف يورو.

وبحسب هيئة المراقبة الإيطالية، فإن الشركات الست قامت بممارسات تجارية تعسفية واشترطت على المستهلكين القبول بزيادات في أسعار الكهرباء والغاز، خلافا للتشريعات المعمول بها.

وحظرت الحكومة في إيطاليا، بسبب الحرب في أوكرانيا خصوصا، زيادة أسعار الكهرباء والغاز في الفترة ما بين 10 أغسطس 2022 و30 يونيو 2023.

وعلى الرغم من هذا القانون، فإن الشركات الست راسلت عملاءها تحثهم على القبول بتغيير الأسعار خلال الفترة المذكورة مع ما يترتب على ذلك من زيادات كبيرة في الفواتير.

المنافسة والاحتكار مراقبة المنافسة الغاز والكهرباء إينيل إيني

مواد متعلقة

أردوغان: انضمام السويد لـ "الناتو" قيد الدراسة في البرلمان

الذهب عند أعلى مستوى في أسبوع مع انخفاض الدولار

"حماس" تستهدف دبابة إسرائيلية غربى غزة بقذيفة الياسين 105

وزير الخارجية الإيراني: حماس أبغتنا استعدادها لإطلاق سراح الأسرى المدنيين

الأمم المتحدة تطالب بوقف مجزرة غزة

إغلاق مراكز تعليمية للفتيات في أفغانستان

حماس عن الاتهامات الأمريكية: ضوء أخضر لارتكاب إسرائيل المزيد من المجازر

مقتل 7 أشخاص فى ضربات جوية أمريكية بسوريا

الأكثر قراءة

إيقاف تراخيص السيارات 6 أشهر حال التلاعب باللوحات المعدنية

أول تعليق من فيتوريا على مطالب ضم “شيكابالا” للمنتخب.. ويكشف موقف صبحى وفتوح

حالة كل 117 ثانية.. تحرك برلمانى بشأن "الأرقام المفزعة" للطلاق

مواطن: مصر تدعم بكل قوتها قضية فلسطين والتهجير يعنى تصفية القضية

كيف تنجح مصر في التحول لمركز إقليمي لصناعة السيارات؟

شوبير: عمر كمال عبدالواحد أولى صفقات الأهلى فى شتاء 2024 (فيديو)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

من يهدد السِّلم العالمى والاستقرار الإقليمى؟

عبد الرحيم طايع

يهاجمون مصر ولا يهاجمون إسرائيل

لواء.حمدى البطران

التصعيد الإسرائيلى

محمد رفعت

مصر فى القمة!

حسين دعسة

لماذا كتب الملك عبدالله الثاني عن حرب غزة في الواشنطن بوست..؟!

ماجد حبته

فلسطين في قمة أبيك

منى رجب

مصر تنتصر لفلسطين برفض التهجير وإعلان حل الدولتين

وائل لطفي

موسم الأكاذيب ضد مصر

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

أرض التوتر.. هل تدخل الضفة الغربية دائرة الحرب بين إسرائيل وحماس؟

الأمم المتحدة لإسرائيل: المستشفيات ليست ساحات قتال

الاحتلال الإسرائيلى: أوصلنا أغذية أطفال على ظهر "الدبابات" إلى مستشفى الشفاء