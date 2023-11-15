بعد عودة أحمد عز.. صنَّاع "فرقة الموت" يستأنفون التصوير غدًا

يستعد صنَّاع فيلم "فرقة الموت" بطولة الفنان أحمد أعز، لاستئناف تصوير مشاهد العمل غدًا، بعد توقف التصوير لفترة نظرًا لانشغال أحمد عز، بتصوير الجزء الثالث من فيلم "أولاد رزق" خارج البلاد.

وعلم "الدستور" أن أبطال "فرقة الموت" ومن بينهم الفنان الشاب عصام عمر، يستأنفون تصوير المشاهد المتبقية من العمل غدًا الخميس، حتى الانتهاء من تصويره استعدادًا لعرضه ديسمبر المقبل.

فرقة الموت

وتعود قصة فيلم "فرقة الموت" إلى فترة الأربعينات، وبداية الخمسينات، ويجسَّد الفنان أحمد عز، دور ضابط شرطة من أبناء الصعيد، وكُلِّف بالقبض على خُط الصعيد، ويجسد "عز" للمرة الأولى في تاريخه الفني دور رجل صعيدي.

ويشارك في بطولة الفيلم كل من: أحمد عز، منة شلبي، خالد كمال، عصام عمر، جيهان الشماشرجي، وعدد آخر من الفنانين ومجموعة كبيرة من ضيوف الشرف، والفيلم من تأليف صلاح الجهيني، وإخراج أحمد علاء.