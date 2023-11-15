"داهمته قوات الاحتلال".. هاشتاج "أنقذوا مستشفى الشفاء" يتصدر منصة "إكس"

تصدَّر هاشتاج "أنقذوا مستشفى الشفاء" منصة التدوينات القصيرة "إكس"، المعروفة سابقًا بـ"تويتر"، خلال الساعات الأخيرة، بالتزامن مع مداهمة قوات الاحتلال الإسرائيلية مستشفى الشفاء الرئيسي في قطاع غزة.

وداهمت قوات الاحتلال المستشفى الرئيسي في غزة، فجر اليوم الأربعاء، في تصعيد كبير لهجومها على القطاع الفلسطيني، مما زاد المخاوف على مئات المرضى والموظفين المحاصرين في مجمع الشفاء مع تناقص الوقود والغذاء والإمدادات الطبية.

وذكر جيش الاحتلال الإسرائيلي أن جنوده كانوا ينفذون "عملية دقيقة وموجهة ضد حماس" في منطقة محددة من المستشفى، وبرّرت إسرائيل هذا الهجوم بأنه "بناء على ضرورات العمليات" مدعومة بمعلومات استخباراتية تشير إلى اكتشاف نشاط للمقاومة الفلسطينية هناك.

أنقذوا مستشفى الشفاء

وأطلق المغردون عبر حساباتهم الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "إكس" هاشتاجًا بعنوان (#أنقذوا_مستشفى_الشفاء)، تنديدًا بجرائم قوات الاحتلال الإسرائيلي التي بدأت في القطاع منذُ 7 أكتوبر الماضي.

وأعرب مئات المدونين على "إكس" عن أسفهم لما يحدث في قطاع غزة، خاصة المستشفيات في القطاع المُحاصر، والتي أصبحت مستهدفة من قبل الغارات الجوية الإسرائيلية المتكررة منذُ اندلاع الحرب في السابع من أكتوبر الماضي.

وجاء هاشتاج "أنقذوا مستشفى الشفاء" ضمن الموضوعات الأكثر تداولًا وبحثًا على منصة التدوينات القصيرة خلال الساعات الجارية، كما تصدّر الأعلى قراءة متفوقًا على جميع الموضوعات المتداولة عن قطاع غزة.

حصار شامل على قطاع غزة

بدأت إسرائيل "حصارها الشامل" على غزة بعد أن نفذت المقاومة الفلسطينية بقطاع غزة صباح السبت الموافق 7 أكتوبرهجومًا مباغتًا على إسرائيل، شمل إطلاق صواريخ وعمليات تسلل، برًا وبحرًا وجوًا، في عملية سُميت بـ"طوفان الأقصى"، فيما أمرت إسرائيل بفرض حصار كامل على القطاع، يشمل قطع المياه والكهرباء.

ويعاني سكان المنطقة الذين يزيد عددهم على مليوني نسمة من الغارات الجوية الإسرائيلية وسط تضاؤل الموارد منذ ذلك الحين.