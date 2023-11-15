"حماس" تستهدف دبابة إسرائيلية غربي غزة بقذيفة الياسين 105

أعلنت المقاومة الفلسطينية، استهداف دبابة إسرائيلية ضمن المعارك المستمرة والمستعرة في قطاع غزة.

وقالت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، في بيان مقتضب، إن مقاتليها استهدفوا دبابة إسرائيلية غرب مدينة غزة بقذيفة الياسين 105.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، تمكنها من إسقاط طائرة مسيرة إسرائيلية خلال المعارك التي تخوضها المقاومة مع قوات الاحتلال في محاور عدة بقطاع غزة.

وقالت سرايا القدس في بيان مقتضب: أسقطنا طائرة صهيونية مسيرة من نوع سكاي لارك وسيطرنا عليها.

وتواصل المقاومة الفلسطينية دك الآليات والدبابات الإسرائيلية خلال المعارك البرية في قطاع غزة.

وفيما اعترف جيش الاحتلال بمقتل 49 ضابطا وجنديا خلال المعارك البرية، إلا أنّ حركة حماس تؤكد أن جيش الاحتلال تكبد خسائر مضاعفة سواء على المستوى البشري أو على صعيد آلياته العسكرية.