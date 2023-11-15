الأربعاء 15 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

ضمن مبادرة "حياة كريمة"..

الانتهاء من 15 مشروعًا بقرية وادي الصعايدة بإدفو في أسوان (صور)

الانتهاء من 15 مشروعًا
الانتهاء من 15 مشروعًا بقرية وادي الصعايدة بإدفو

شدد اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، على سرعة التشغيل التجريبي لكل المشروعات التي يتم الانتهاء منها لتقديم الخدمات بالكفاءة والجودة اللازمة لتلبية المطالب والاحتياجات الجماهيرية بالشكل المطلوب وحتى يشعر المواطنون والأهالي بالثمار الإيجابية ومكتسبات مبادرة "حياة كريمة". 

ووجَّه اللواء أشرف عطية، بضرورة مواصلة الجولات الميدانية لتفقد نسب ومعدلات التنفيذ أولًا بأول، بمختلف المشروعات الجارية داخل جميع القرى والنجوع المستهدفة وذلك من أجل دفع مستويات العمل وتذليل العقبات والمشكلات وضمان الانتهاء من كل المشروعات في مواعيدها المحددة. 

55 مشروعًا بقرية وادي الصعايدة 

من جهته، أكد المهندس ناجح مصطفى، رئيس وحدة "حياة كريمة"، أنه تنفيذًا لتكليفات محافظ أسوان، تم القيام بجولة ميدانية لتفقد ومتابعة 55 من المشروعات الجارية بقرى وادى الصعايدة بمركز إدفو، والتي تضم 6 قرى فرعية وتوابع بإجمالي 41 ألف نسمة. 

وأشار إلى أنه خلال الجولة تم حصر 15 مشروعًا تم الانتهاء منها بنسبة 100% وهي مشروعات خاصة بإنشاء المجمعات الخدمية والزراعية ومكاتب البريد وبعض المدارس، بالإضافة إلى مشروعات إحلال وتجديد ومد وتدعيم شبكات وخطوط مياه الشرب، بجانب إنشاء أبراج المحمول والألياف الضوئية، وأيضًا تبطين الترع وإنشاء بعض الكبارى عليها. 

كما أوضح المهندس ناجح مصطفى، أنه تم متابعة عدد 17 مشروعًا تجاوزت نسب التنفيذ بها 95%، حيث تنوعت ما بين مشروعات إنشاء وتركيب محطات رفع وخطوط وشبكات طرد ووصلات منزلية خاصة بالصرف الصحى والغاز الطبيعي، علاوة على إنشاء وحدات إسعاف وإطفاء ومحطة مياه شرب، فضلًا عن دعم وتوصيل خطوط وشبكات الكهرباء.

الانتهاء من 15 مشروعًا بقرية وادي الصعايدة بإدفو

الانتهاء من 15 مشروعًا بقرية وادي الصعايدة بإدفو
الانتهاء من 15 مشروعًا بقرية وادي الصعايدة بإدفو
الانتهاء من 15 مشروعًا بقرية وادي الصعايدة بإدفو
الانتهاء من 15 مشروعًا بقرية وادي الصعايدة بإدفو
الانتهاء من 15 مشروعًا بقرية وادي الصعايدة بإدفو
الانتهاء من 15 مشروعًا بقرية وادي الصعايدة بإدفو
محافظ أسوان مبادرة حياة كريمة المشروعات الجارية التشغيل التجريبى قرية وادى الصعايدة

مواد متعلقة

أسرة طالب تحرر محضرا ضد زميله ووالده للاعتداء عليه

محافظ أسوان: خطوات سريعة لتنفيذ مشروع مجمع للتمور وجارى اختيار الموقع

محافظ أسوان يشهد ختام معرض حماية نهر النيل لوزارة التربية والتعليم

محلية كوم أمبو بأسوان: المراكز التكنولوجية بقرى "حياة كريمة" أكثر تطورًا

أهالي أسوان عن مبادرة خفض الأسعار: تخفف العبء عن كاهلنا

محافظ أسوان يشهد فعاليات البرنامج التدريبى "المرأة تقود بالمحافظات المصرية"

البدء فى إعادة إعمار 30 منزلًا بقرية الفؤادية فى أسوان

محافظ أسوان يلتقي وفد وزارة التخطيط لمناقشة وبحث مشروعات الخطة الاستثمارية

الأكثر قراءة

حالة كل 117 ثانية.. تحرك برلمانى بشأن "الأرقام المفزعة" للطلاق

شوبير: عمر كمال عبدالواحد أولى صفقات الأهلى فى شتاء 2024 (فيديو)

وثائق تكشف مشروع "البراق" الإخوانى وعلاقته بتهجير الفلسطينيين إلى سيناء

قتل أبوه وشرب سيجارة.. تفاصيل جديدة في تهشيم مريض رأس والده بالزيتون

أول رد لأسرة سعاد حسنى على تكذيب زواجها من عبدالحليم حافظ (خاص)

يحيي السنوار: الغرب يساعد الاحتلال على قتلنا بمساعداته غير المحدودة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

من يهدد السِّلم العالمى والاستقرار الإقليمى؟

عبد الرحيم طايع

يهاجمون مصر ولا يهاجمون إسرائيل

لواء.حمدى البطران

التصعيد الإسرائيلى

محمد رفعت

مصر فى القمة!

حسين دعسة

لماذا كتب الملك عبدالله الثاني عن حرب غزة في الواشنطن بوست..؟!

ماجد حبته

فلسطين في قمة أبيك

منى رجب

مصر تنتصر لفلسطين برفض التهجير وإعلان حل الدولتين

وائل لطفي

موسم الأكاذيب ضد مصر

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

أرض التوتر.. هل تدخل الضفة الغربية دائرة الحرب بين إسرائيل وحماس؟

الأمم المتحدة لإسرائيل: المستشفيات ليست ساحات قتال

الاحتلال الإسرائيلى: أوصلنا أغذية أطفال على ظهر "الدبابات" إلى مستشفى الشفاء