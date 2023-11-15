الانتهاء من 15 مشروعًا بقرية وادي الصعايدة بإدفو في أسوان (صور)

ضمن مبادرة "حياة كريمة"..

شدد اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، على سرعة التشغيل التجريبي لكل المشروعات التي يتم الانتهاء منها لتقديم الخدمات بالكفاءة والجودة اللازمة لتلبية المطالب والاحتياجات الجماهيرية بالشكل المطلوب وحتى يشعر المواطنون والأهالي بالثمار الإيجابية ومكتسبات مبادرة "حياة كريمة".

ووجَّه اللواء أشرف عطية، بضرورة مواصلة الجولات الميدانية لتفقد نسب ومعدلات التنفيذ أولًا بأول، بمختلف المشروعات الجارية داخل جميع القرى والنجوع المستهدفة وذلك من أجل دفع مستويات العمل وتذليل العقبات والمشكلات وضمان الانتهاء من كل المشروعات في مواعيدها المحددة.

55 مشروعًا بقرية وادي الصعايدة

من جهته، أكد المهندس ناجح مصطفى، رئيس وحدة "حياة كريمة"، أنه تنفيذًا لتكليفات محافظ أسوان، تم القيام بجولة ميدانية لتفقد ومتابعة 55 من المشروعات الجارية بقرى وادى الصعايدة بمركز إدفو، والتي تضم 6 قرى فرعية وتوابع بإجمالي 41 ألف نسمة.

وأشار إلى أنه خلال الجولة تم حصر 15 مشروعًا تم الانتهاء منها بنسبة 100% وهي مشروعات خاصة بإنشاء المجمعات الخدمية والزراعية ومكاتب البريد وبعض المدارس، بالإضافة إلى مشروعات إحلال وتجديد ومد وتدعيم شبكات وخطوط مياه الشرب، بجانب إنشاء أبراج المحمول والألياف الضوئية، وأيضًا تبطين الترع وإنشاء بعض الكبارى عليها.

كما أوضح المهندس ناجح مصطفى، أنه تم متابعة عدد 17 مشروعًا تجاوزت نسب التنفيذ بها 95%، حيث تنوعت ما بين مشروعات إنشاء وتركيب محطات رفع وخطوط وشبكات طرد ووصلات منزلية خاصة بالصرف الصحى والغاز الطبيعي، علاوة على إنشاء وحدات إسعاف وإطفاء ومحطة مياه شرب، فضلًا عن دعم وتوصيل خطوط وشبكات الكهرباء.

الانتهاء من 15 مشروعًا بقرية وادي الصعايدة بإدفو

الانتهاء من 15 مشروعًا بقرية وادي الصعايدة بإدفو

الانتهاء من 15 مشروعًا بقرية وادي الصعايدة بإدفو