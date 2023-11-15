الأربعاء 15 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

من وحي الحجار.. معرض تشكيلي بقاعة زياد بكير بالأوبرا

من وحي الحجار
من وحي الحجار

تستضيف قاعة زياد بكير للفنون التشكيلية بدار الأوبرا المصرية، معرضا للفنانة منى شعير، تحت عنوان "من وحى الحجار"، ومن المقرر أن يفتتح في السادسة والنصف مساء يوم السبت الموافق 18 نوفمبر الجاري، على أن يستمر حتى 25 من الشهر ذاته. 

يضم المعرض حوالي 46 لوحة منفذة بخامات مختلفة منها أحبار أكوالين، ريشة على ناصبيان، ألوان أكريلك على توال، وتستلهم أعمال المطرب علي الحجار الذى رافق الفنانة منذ رحلة الدراسة وشكل وجدانها.

نبذة عن منى شعير 

جدير بالذكر أن منى شعير حصلت على بكالوريوس الفنون الجميلة قسم الجرافيك، عضو نقابة الفنانين التشكيليين، عملت بمجال الديكور وصممت العديد من خلفيات أعمال المسرح القومى للطفل، كما شاركت في الكثير من المعارض وحصلت على جوائز متنوعة.

رائدات الفن التشكيلي ضمن احتفالية متحف الفن الحديث بالإسكندرية
يفتتح الدكتور وليد قانوش، رئيس قطاع الفنون التشكيلية، معرضين تشكيليين ضمن احتفالية متحف الفن الحديث بالإسكندرية بمركز محمود سعيد للمتاحف، وذلك يوم الجمعة 17 نوفمبر 2023 في تمام السادسة مساءًا بقاعتي أجيال (1 - 2) بالمركز، المعرض الأول يضم إبداعات ثمان عشرة فنانة من رائدات الفن التشكيلي المصري، والعرض الثاني يأتي تحت عنوان "30 تحت ال30" وهو نتاج ورشة عمل استمرت لمدة 45 يوماً اشترك بها مجموعة من الفنانات الواعدات كإحدى فعاليات الاحتفالية السنوية التي ينظمها المتحف.

وصرح الدكتور وليد قانوش بأن في احتفالية مركز محمود سعيد السنوية للفن الحديث يُقدم هذا العام معرضاً متفرداً لنخبة من ألمع الفنانات الرائدات في الحركة التشكيلية المصرية ليمثل فرصة للمتخصصين ولمحبي الفن التشكيلي للتعرف على تجارب إبداعية سباقة تُعد نماذج من النجاح والتميز للأجيال القادمة، بجانب عرضٍ موازٍ لنتاج ورش فنية لفنانات تحت الثلاثين في تكامل لدور المركز الهام في دعم الفنانين، ومساعدتهم على تمهيد الطريق وتزويدهم بكل الوسائل اللازمة للاستمرار والوصول إلى مراحل أبعد في مجال الفن التشكيلي .. عرض يجمع ما بين تنوع المكون البصري من حيث الموضوعات والبناء التشكيلي والأساليب وتوظيف العناصر والمفردات واختلاف الخامات والوسائط ... حوار بصري يمزج بين الأصالة والمعاصرة في آن واحد.

قاعة زياد بكير الأوبرا منى شعير من وحى الحجار الفنون الجميلة الفنون التشكيلية

مواد متعلقة

التنسيق الحضاري يدرج اسم وردة ضمن مشروع "عاش هنا"

عروض "المواجهة والتجوال" تصل إلى 32 موقعًا بقرى حياة كريمة في 5 محافظات

هيئة الكتاب تستعد لتنظيم معرض سوهاج الأول في ديسمبر

بينها احتفالات عيد الطفولة.. تنوع بأنشطة قصور الثقافة بدمياط الأسبوع المقبل

غدًا.. العرض المسرحي "بابا أنا آسف" من جديد بقصر ثقافة بورسعيد

الجمعة.. عرض إبداعات 48 فنانة تشكيلية في متحف الفن الحديث بالإسكندرية

تعيين محمد عبد الدايم مساعدًا لوزيرة الثقافة للمشروعات التنموية والاستثمارية

"أتوبيس الفن الجميل".. فعاليات متنوعة بمركز الحضارة والإبداع احتفالا بعيد الطفولة

الأكثر قراءة

حالة كل 117 ثانية.. تحرك برلمانى بشأن "الأرقام المفزعة" للطلاق

شوبير: عمر كمال عبدالواحد أولى صفقات الأهلى فى شتاء 2024 (فيديو)

التحقيق فى سرقة حقيبة الفنانة جورى بكر داخل مطار القاهرة

مصدر إسرائيلى: رفضنا عددًا من المحتجزين الذى تقترحه حماس ضمن صفقة تبادل الأسرى

أول رد لأسرة سعاد حسنى على تكذيب زواجها من عبدالحليم حافظ (خاص)

"موقفتش جنبي في أزمتي".. القصة الكاملة لانفصال هشام ربيع عن بوسي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

من يهدد السِّلم العالمى والاستقرار الإقليمى؟

عبد الرحيم طايع

يهاجمون مصر ولا يهاجمون إسرائيل

لواء.حمدى البطران

التصعيد الإسرائيلى

محمد رفعت

مصر فى القمة!

حسين دعسة

لماذا كتب الملك عبدالله الثاني عن حرب غزة في الواشنطن بوست..؟!

ماجد حبته

فلسطين في قمة أبيك

منى رجب

مصر تنتصر لفلسطين برفض التهجير وإعلان حل الدولتين

وائل لطفي

موسم الأكاذيب ضد مصر

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

أرض التوتر.. هل تدخل الضفة الغربية دائرة الحرب بين إسرائيل وحماس؟

الأمم المتحدة لإسرائيل: المستشفيات ليست ساحات قتال

الاحتلال الإسرائيلى: أوصلنا أغذية أطفال على ظهر "الدبابات" إلى مستشفى الشفاء