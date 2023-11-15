من وحي الحجار.. معرض تشكيلي بقاعة زياد بكير بالأوبرا

تستضيف قاعة زياد بكير للفنون التشكيلية بدار الأوبرا المصرية، معرضا للفنانة منى شعير، تحت عنوان "من وحى الحجار"، ومن المقرر أن يفتتح في السادسة والنصف مساء يوم السبت الموافق 18 نوفمبر الجاري، على أن يستمر حتى 25 من الشهر ذاته.

يضم المعرض حوالي 46 لوحة منفذة بخامات مختلفة منها أحبار أكوالين، ريشة على ناصبيان، ألوان أكريلك على توال، وتستلهم أعمال المطرب علي الحجار الذى رافق الفنانة منذ رحلة الدراسة وشكل وجدانها.

نبذة عن منى شعير

جدير بالذكر أن منى شعير حصلت على بكالوريوس الفنون الجميلة قسم الجرافيك، عضو نقابة الفنانين التشكيليين، عملت بمجال الديكور وصممت العديد من خلفيات أعمال المسرح القومى للطفل، كما شاركت في الكثير من المعارض وحصلت على جوائز متنوعة.

رائدات الفن التشكيلي ضمن احتفالية متحف الفن الحديث بالإسكندرية

يفتتح الدكتور وليد قانوش، رئيس قطاع الفنون التشكيلية، معرضين تشكيليين ضمن احتفالية متحف الفن الحديث بالإسكندرية بمركز محمود سعيد للمتاحف، وذلك يوم الجمعة 17 نوفمبر 2023 في تمام السادسة مساءًا بقاعتي أجيال (1 - 2) بالمركز، المعرض الأول يضم إبداعات ثمان عشرة فنانة من رائدات الفن التشكيلي المصري، والعرض الثاني يأتي تحت عنوان "30 تحت ال30" وهو نتاج ورشة عمل استمرت لمدة 45 يوماً اشترك بها مجموعة من الفنانات الواعدات كإحدى فعاليات الاحتفالية السنوية التي ينظمها المتحف.

وصرح الدكتور وليد قانوش بأن في احتفالية مركز محمود سعيد السنوية للفن الحديث يُقدم هذا العام معرضاً متفرداً لنخبة من ألمع الفنانات الرائدات في الحركة التشكيلية المصرية ليمثل فرصة للمتخصصين ولمحبي الفن التشكيلي للتعرف على تجارب إبداعية سباقة تُعد نماذج من النجاح والتميز للأجيال القادمة، بجانب عرضٍ موازٍ لنتاج ورش فنية لفنانات تحت الثلاثين في تكامل لدور المركز الهام في دعم الفنانين، ومساعدتهم على تمهيد الطريق وتزويدهم بكل الوسائل اللازمة للاستمرار والوصول إلى مراحل أبعد في مجال الفن التشكيلي .. عرض يجمع ما بين تنوع المكون البصري من حيث الموضوعات والبناء التشكيلي والأساليب وتوظيف العناصر والمفردات واختلاف الخامات والوسائط ... حوار بصري يمزج بين الأصالة والمعاصرة في آن واحد.