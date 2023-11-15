الأربعاء 15 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

الجمعة.. عرض إبداعات 48 فنانة تشكيلية في متحف الفن الحديث بالإسكندرية

الدكتور وليد قانوش
الدكتور وليد قانوش

أعلن قطاع الفنون التشكيلية، برئاسة الدكتور وليد قاموش، إقامة معرض يضم إبداعات ثمان عشرة فنانة من رائدات الفن التشكيلي المصري بجانب إبداعات ثلاثين فنانة واعدة تحت سن الثلاثين، وذلك في تمام الساعة السادسة مساء يوم الجمعة الموافق 17 نوفمبر الجاري، بمتحف الفن الحديث التابع لمركز محمود سعيد بالإسكندرية، والساكن في 6 شارع محمد باشا سعيد جناكليس - الإسكندرية.

وأشار قطاع الفنون التشكيلية، في بيان، اليوم الأربعاء، إلى أن إبداعات الفنانات في تاريخ الفن التشكيلي العالمي قليلة إلى حدٍ ما مُقارنةً بإبداعات الفنانين، لكن عندما تُبدع المرأة يكون لإبداعاتها وقعٌ آخر.

ولفت إلى أنه في مركز محمود سعيد للمتاحف يتم عرض إبداعات ثمان عشرة فنانة من رائدات الفن التشكيلي المصري بجانب إبداعات ثلاثين فنانة واعدة تحت سن الثلاثين، وإبداعات الفنانات الواعدات هي نتاج ورشة عمل استمرت لمدة خمسة وأربعين يومًا كإحدى فعاليات احتفالنا السنوي.

وجاءت أسماء الفنانات المشاركات كالتالي: 

صالون الشباب 

يغلق قطاع الفنون التشكيلية، اليوم الأربعاء، باب المشاركة في صالون الشباب بدورته الـ34، فمن المقرر أن يقام بقصر الفنون داخل دار الأوبرا.

وكان قطاع الفنون التشكيلية قد دعا الشباب تحت سن 35 إلى المشاركة فى صالون الشباب بدورته 34، التى تقام بقصر الفنون بدار الأوبرا، على أن يكون آخر ميعاد لتلقى الأعمال الفنية يوم 15 نوفمبر المقبل.

ومن مجالات المشاركة في الصالون: التصوير، النحت، الرسم، الخزف، الجرافيك، التجهيز، الفنون الرقمية (تصوير فوتوغرافي- كمبيوتر جرافيك)، والميديا (فيديو أرت - الفنون التفاعيلية).

وتبلغ قيمة الجائزة الكبرى: 50 ألف جنيه، بينما عدد 8 جوائز صالون قيمة كل جائزة (30 ألف جنيه) في المجالات التالية: التصوير، النحت، الرسم، الخزف، الجرافيك، التجهيز، الفنون الرقمية، الميديا، فضلا عن عدد ثلاثة جوائز تشجيعية قيمة كل جائزة 10 آلاف جنيه، وعدد جائزتين اقتناء متحف الفن المصري الحديث.

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