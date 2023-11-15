الأربعاء 15 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

10 أيام تحت الحصار.. فيديو وصور لإجلاء الأطباء والمرضى من مستشفى القدس بغزة

مستشفى القدس
مستشفى القدس

10 أيام قضوها في المستشفى تحت الحصار.. انقطع الماء والكهرباء، ونفد الطعام والدواء.. مرضى ومصابون يتألمون، ونيران تقصف وآليات عسكرية تُحاصرهم من جديد.. هكذا كانت الحياة في مستشفى القدس، كما هو الحال في معظم مستشفيات غزة.. قبل أن يجري إجلاؤهم إلى جنوب غزة بعد محاولات عِدة.

أيام عصيبة، ورحلة تُحاصرها المخاطر، كتب عنها الهلال الأحمر الفلسطيني عبر صفحته الرسمية: كان يومًا عصيبًا محفوفًا بالمخاطر، تمكنا اليوم من إجلاء المرضى والجرحى وعائلاتهم، والطواقم الطبية المحاصرة في مستشفى القدس مُجبرين بسبب الوضع المأساوي الذي وصل إليه المستشفى، بعد مرور أكثر من عشرة أيام على حصارهم، ومنع الإمدادات الطبية والإنسانية من الوصول إلى المستشفى.

وأضاف الهلال الأحمر الفلسطيني في البيان الذي نشره تزامنًا مع عملية الإجلاء: بعد أن بات المستشفى يُشكل خطرًا على حياة كل من فيه بسبب استمرار القصف الإسرائيلي في محيط المستشفى وفتح النار على من فيه، إلى جانب انقطاع التيار الكهربائي بشكل كامل ونفاد الماء والطعام للمرضى، وبالتالي استحالة الاستمرار في تقديم الرعاية الطبية اللازمة في ظل هذه الظروف، جار نقل الجرحى والمرضى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة في مستشفيات الجنوب التي تعاني أصلًا من قرب نفاذ الوقود وشح المستلزمات الطبية والأدوية.

متطوعو الهلال الأحمر الفلسطيني.. التبرع بالوقت والجهد والدم

كما نشر الهلال الأحمر الفلسطيني صورًا لعناصر تابعة له، وهي تتبرع بالدم من أجل المصابين، معلقًا عليها: متطوعو مركز إسعاف الهلال الأحمر في مدينة دير البلح وسط قطاع غزة، يُشاركون في حملة تبرع للدم بمستشفى شهداء الأقصى.

متطوعو الهلال الأحمر الفلسطيني يتبرعون بالدم للمصابين في غزة
متطوعو الهلال الأحمر الفلسطيني يتبرعون بالدم للمصابين في غزة
متطوعو الهلال الأحمر الفلسطيني يتبرعون بالدم للمصابين في غزة
متطوعو الهلال الأحمر الفلسطيني يتبرعون بالدم للمصابين في غزة
متطوعو الهلال الأحمر الفلسطيني يتبرعون بالدم للمصابين في غزة
متطوعو الهلال الأحمر الفلسطيني يتبرعون بالدم للمصابين في غزة
صور لمتطوعي الهلال الأحمر الفلسطيني يتبرعون بالدم للمصابين في غزة
صور لمتطوعي الهلال الأحمر الفلسطيني يتبرعون بالدم للمصابين في غزة
الهلال الأحمر جمعية الهلال الأحمر مستشفى القدس غزة حرب غزة

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