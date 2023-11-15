مؤتمر حاشد في شمال سيناء دعما للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي

نظم حزب مستقبل وطن بشمال سيناء، مؤتمرا حاشدا بالمدينة الشبابية بالعريش، حضره المئات من أهالي العريش والشيخ زويد وبئر العبد ورفح ووسط سيناء لدعم وتأييد المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، بحضور الأمين العام للحزب، والنواب وعواقل الشيوخ وأبناء القبائل.

وقال الشيخ سالم العكش، الأمين العام لحزب مستقبل وطن بشمال سيناء، إن دعم أهالي سيناء للرئيس السيسي جاء من منطقة المحافظة على حالة الأمن والأمان الذي نعيشه بفضل تضحيات القوات المسلحة والمواطنيين الشرفاء، ومن ناحية أخرى لاستكمال مشروعات التنمية التي بدأها الرئيس، وخصوصا في القرى والمدن والتجمعات في سيناء.

وأضاف العكش، أن سيناء تشهد نقلة حضارية تنموية كبيرة من خلال بناء مدن مثل رفح الجديدة، وتجمعات سكنية وعمارات في العريش وجنوب الشيخ زويد، وبئر العبد، علاوة على تشييد طرق جديدة وأخرى محورية اختصرت المسافات بشكل كبير.

سيناء لن تكون “دية” حل القضية الفلسطينية

فيما ثمن يسري جاسر، أمين التنظيم بالمحافظة، دور مصر في المحافظة على القضية الفلسطينية، ورؤية رئيس الجمهورية السيد عبد الفتاح السيسي من بداية الحرب والاعتداء على غزة، بأن سيناء سوف تبقى تحت السيادة المصرية ولن يتم المساس بجزء منها لحل القضية الفلسطينية، ورؤية الرئيس بأن أهل غزة يجب أن يدعمهم بدعم كامل ليحافظوا على أرضهم، وعدم الخروج منها مهما كانت الأسباب.

وقال عزيز مطر، عضو مجلس النواب، إنه منذ من اللحظة الأولى للحرب على غزة تدخل الرئيس السيسي بإرسال المساعدات لأهالي القطاع والمطالبة بفتح معبر رفح لدخول المصابين الفلسطينيين، وكلف الرئيس برعايتهم رعاية كاملة، وأيضا رعاية العالقين في شمال سيناء وحل جميع مشكلاتهم.

فيما أكد سامي كامل، عضو مجلس النواب، أن حزب مستقبل وطن من أوائل الأحزاب التي أيدت ترشيح السيسي رئيسا للجمهورية.

هذا وحضر المؤتمر الشعبي الداعم للرئيس عبد الفتاح السيسي وجهاء من أهالي سيناء، وعدد من الجهات التنفيذية والشعبية بالمحافظة

مؤتمر شمال سيناء لدعم للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسى

مؤتمر شمال سيناء لدعم للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسى

مؤتمر شمال سيناء لدعم للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسى