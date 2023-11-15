الأربعاء 15 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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سامح شكرى: الأزمة فى غزة شاملة.. والمجتمع الدولى يتعامل بانتقائية

سامح شكري
سامح شكري

قال وزير الخارجية سامح شكري إن الأزمة في غزة شاملة، وشددنا على ضرورة أن تلتزم دول العالم بدعم القانون الدولي الإنساني.

وأضاف شكري خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية والدفاع الأيرلندي ميهول مارتن، أن المجتمع الدولي يتعامل بانتقائية، متابعًا: "عندما كان يتم استهداف مدنيين في مجتمعات أخرى كان هناك وضوح وحسم لاستخدام القانون الدولي، ولكن هذا لم نره بشأن الوضع في فلسطين من استهداف قوات الاحتلال للمدنيين".

وتابع: "منظومة التفاعل على المستوى الثنائي أو المتعدد في خطر، إذ إن هناك انتقائية في التعامل مع نفس الظروف"، مشددًا على ضرورة دعم القانون الدولي.

وأكد أن أيرلندا كانت دائمًا طرفًا لتعزيز القانون الدولي، ونشدد على مصداقيتها تجاه القضايا.

شكرى وزير الخارجية غزة قطاع غزة فلسطين المجتمع الدولي

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