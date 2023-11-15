أسرة طالب تحرر محضرا ضد زميله ووالده للاعتداء عليه

شهدت نقطة مستشفى كوم أمبو شمال محافظة أسوان، تحرير أسرة طالب بالصف الثالث الاعدادى بمدرسة الشهيد فتحي أمين بمدينة كوم امبو، محضر ضد طالب زميلة بنفس الصف والمدرسة بتهمة الاعتداء عليه بزجاجة وإصابته بجرح قطعي في الرقبة وذلك بمساعدة والده مدرس بالمرحلة الثانوية.

تفاصيل الواقعة

وترجع تفاصيل الواقعة عند تلقى مأمور مركز شرطة كوم أمبو شمال محافظة أسوان إخطارًا من نقطة مستشفي كوم امبو يفيد بوصول الطالب عبد الرحمن أشرف سليم بالصف الثالث الاعدادي مصاب بجرح قطعي في الرقبة، علي الفور تم تقديم العلاج المناسب وكتابة تقرير طبي بالأصابات الواقعة.

وبالتحري والفحص تبين نشوب مشاجرة بين بين طالبين داخل مدرسة الشهيد فتحي الإعدادية تتطورت المشاجرة عقب إنتهاء اليوم الدراسي حيث قام الطالب المتهم بالاعتداء علي زميلة بزجاجة بمساعدة والده المعلم بالمرحلة الثانوية.

وكان مدير مدرسة الشهيد فتحي قام بالتوجة لمركز الشرطة وحررمحضر إثبات حالة بنشوب المشاجرة خارج أسوار المدرسة.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وجاري العرض علي النيابة.