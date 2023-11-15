جمال شعبان: الفضفضة تقلل من التعرض لأمراض القلب

قال الدكتور جمال شعبان عميد معهد القلب الأسبق، إن المرء الذي يقوم بالتحدث عن الأمور التي تزعجه والذي يندرج تحت مسمى الفضفضة هو أقل عرضة للإصابة بأمراض القلب عن الشخص الكتوم والذي يضغط نفسه.



ما علاقة الزعل والحزن بالتعرض لأمراض القلب؟

وأوضح الدكتور جمال شعبان عميد معهد القلب الأسبق، فى تصريحات خاصة لـ الدستور، إن الشخص الذي يعبر عن مشاعر الغضب الخاصة به ويتحدث بشكل مستمر عن مشاكله وكافة الأمور التي تزعجه فهو يزيح جزء كبير من الهموم عم كاحله وهو ما يساعده على العيش بشكل صحي فالقلب مثل الذاكرة يخزن كافة مشاعر الغضب وتؤثر بشكل كبير على أدائه ولكن الحديث عما يزعجك يقلل من تلك المشاعر السلبية وهو ما يساعد القلب على العمل بشكل سليم.



ونصح عميد معهد القلب الأسبق كافة المواطنين بضرورة التعبير عن ما يزعجهم ولا يتركوا شيء فى أنفسهم لان ذلك يرهق عضلة القلب كثيرا، لافتا إلى أن الإنسان الذي يكون بداخله حزن يظهر على وجه الاصفرار والبهتان، وذلك يكون نتيجة لعدم وصول الدم بشكل سليم الى كافة اعضاء الجسم فيظهر عليه الأمر فى الحال، من خلال بهتان البشرة ولكن الانسان الذي يخرج كافة مشاعر الحزن والغضب بسهولة ويكون وجه مختلف تمام.

احذر الزعل والحزن يرهق صحة القلب بصورة كبيرة

وأشار عميد معهد القلب الأسبق إلي أن القلب هو أمانة لدى كل واحد منا يجب الحفاظ عليه ومراعاته وعدم الضغط على نفسك فى الحزن والزعل وعدم مشاهدة الأفلام او المسلسلات او الاحداث التي تحدث فى الوقت الحالى فى غزة بنسبة كبيرة، وذلك للحفاظ على صحة القلب وعدم ارهاق القلب فى كافة الاوقات.