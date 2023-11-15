موعد عيد الفطر 2024.. وأبرز رسائل التهنئة بعيد الفطر المبارك

يبحث العديد من المواطنين عن موعد عيد الفطر لعام 2024، حيث يقترب عيد الفطر، وترصد الدستور كافة التفاصيل والمواعيد عن عيد الفطر لعام 2024، وصرحت الحسابات الفلكية التي أعلنها المعهد القومي للبحوث الفلكية عبر صفحاته الرسمية على مختلف المواقع معلنة أن عيد الفطر سيكون يوم الثلاثاء 9 أبريل 2024.

موعد عيد الفطر 2024

ووفقًا لبيانات رسمية فقد تم الإعلان عن أنه من المتوقع أن يأخذ الموظفون إجازة عيد الفطر في عام 2024، والتي ستقام في الفترة من 9 أبريل 2024 إلى 12 أبريل 2024، حيث أن شهر رمضان تم الإعلان على أنه من المقرر أن يكون في يوم 11 مارس 2024.

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وحسب ما أعلن معهد البحوث الفلكية، فإن شهر رمضان سيبدأ يوم الإثنين 11 مارس 2024، وعدته ثلاثين يوم، ويتزامن يوم 9 إبريل 2024 مع أول أيام عيد الفطر المبارك.

رسائل تهنئة بعيد الفطر 2024