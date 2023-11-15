الأربعاء 15 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

دبلوماسى إسرائيلى سابق: سياسات نتنياهو فى غزة تضعنا فى مسار تصادمى مع واشنطن

نتنياهو
نتنياهو

انتقد الدبلوماسي الإسرائيلي السابق والقنصل العام السابق لإسرائيل في نيويورك، "ألون بينكاس"، سياسات رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، في  غزة.

التصعيد في غزة 

وقال المسئول الإسرائيلي، في مقالة له في صحيفة هآرتس الإسرائيلية: إن سياسة نتنياهو في غزة، والتي تتمثل في إطالة أمد الحرب في غزة إلى أجل غير مسمى، سوف تضع إسرائيل في مسار تصادمي مع الولايات المتحدة الأمريكية.

وتابع: إن نتنياهو يخلق صدعًا في العلاقات الإسرائيلية الأمريكية مع استمراره في رفض التعامل بجدية مع اقتراح أمريكي بخصوص الوضع الحالي في غزة.

ووفقًا للدبلوماسي السابق، فإن نتنياهو يعتقد أن سياسته، والتي تتمثل في الحرب الطويلة في عزة، سوف تخفف من حدة الانتقادات التي تتعرض لها حكومته وتبقيه في السلطة.

واختتم قائلًا: إن نتنياهو يمهد الطريق لمواجهة محتملة بين الولايات المتحدة وإيران لتحويل عملية طوفان الأقصى إلى نوع من الانتصار الاستراتيجي.

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وقالت إزرا زيا، وكيلة وزارة الخارجية الأمريكية للأمن المدني والديمقراطية وحقوق الإنسان، التي تقود جهود تنسيق وزارة الخارجية للاستجابة الإنسانية الأمريكية في غزة، إن بلادها ممتنة لمصر فيما يتعلق بإدخال المساعدات لقطاع غزة.

التصعيد في غزة 

وأضافت إزرا زيا، في مؤتمر صحفي مصغر عقدته في السفارة الأمريكية بالقاهرة: جئت اليوم إلى القاهرة، وأجريت سلسلة من المناقشات الممتازة مع الشركاء الرئيسيين في وزارة الخارجية، وكذلك الهلال الأحمر المصري، وشركاء وكالات الأمم المتحدة، وبالنيابة عن الولايات المتحدة نحن ممتنون للغاية إلى الحكومة المصرية على الدور الحيوي والاستثنائي الذي تلعبه لضمان وصول المساعدات الإنسانية الحيوية إلى المدنيين في غزة، وكذلك لمساعدة المواطنين الأجانب، بما في ذلك المواطنون الأمريكيون، الذين يعبرون بأمان إلى مصر وخارجها، وببساطة، لم يكن بوسعنا القيام بهذا العمل دون القيادة المصرية.

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