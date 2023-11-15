الأربعاء 15 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

عروض "المواجهة والتجوال" تصل إلى 32 موقعًا بقرى حياة كريمة في 5 محافظات

عروض المواجهة والتجوال
عروض المواجهة والتجوال

في إطار المرحلة الرابعة لمشروع “مسرح المواجهة والتجوال “ التابع لقطاع الإنتاج الثقافي برئاسة المخرج خالد جلال، انطلقت العروض ب 32 قرية ومدرسة ومركزًا للشباب بـ 5 من  المحافظات التي تشملها المبادرة الرئاسية ”حياة كريمة” خلال شهري أكتوبر ونوفمبر 2023.

قالت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة: "إن مشروع مسرح المواجهة والتجوال يستمر في تقديم العروض المسرحية التي تُسهم في  رفع الوعي وتنمية الروح الوطنية من خلال عدد من القضايا والموضوعات المُهمة التي تطرحها العروض"، وأكدت أن مشروع مسرح المواجهة والتجوال قدم عروضه المتنوعة لمختلف الفئات وطَرقَ مناطق كانت محرومة من مثل تلك الفعاليات الثقافية.

عروض "المواجهة والتجوال"

وأوضح المخرج محمد الشرقاوي، المشرف على مشروع "مسرح المواجهة والتجوال" أن عروض الفرقة وصلت خلال الفترة ما بين شهري أكتوبر ونوفمبر إلى 25 قرية في 5 محافظات هي "قنا، الأقصر، السويس، دمياط والغربية"، وأضاف أن العرض المسرحي "نجوم من خشب" من إنتاج مسرح العرائس، قُدم في محافظة قنا بقرى "الكراتية، حجازة قبلي، المقربية، دندرة، الجبلاو" إلى جانب قصر ثقافة قنا، وقُدم في محافظة الأقصر بـ "مركز شباب رفاعة، مركز شباب الاسط قمولا، بشلاو، القرنة، الريانية"، كما تجول العرض المسرحي "١٠١ عزل" بمحافظة السويس في "مركز شباب المدينة، مركز شباب سليم الحي، مركز شباب قرية عامر، مركز شباب العمدة، مركز شباب جنيفة، مركز شباب كبريت، مركز شباب فيصل، مركز شباب التوفيقية"، وفي دمياط تم عرضه في مراكز شباب "كفر المنزلة، كفر سليمان، كفر شحاتة، قرية الإبراهيمية القبلية، قرية الابراهيمية البحرية، قرية السعدية البحرية"، إضافة إلى عرضه بقصر ثقافة دمياط الجديدة، أما بمحافظة الغربية فقد تم عرضه في "مجمع الكليات بسبرباي، مركز شباب شرشباس"، و"المدرسة الثانوية النسيجية، والمدارس الثانوية العسكرية" بطنطا، إضافة إلى قرى "دهتور، نهطاي، شبرا ملس".

عروض المواجهة والتجوال
عروض المواجهة والتجوال
عروض المواجهة والتجوال
عروض المواجهة والتجوال
عروض المواجهة والتجوال
عروض المواجهة والتجوال
عروض المواجهة والتجوال
عروض المواجهة والتجوال
عروض المواجهة والتجوال
عروض المواجهة والتجوال
مسرح المواجهة والتجوال الإنتاج الثقافي المخرج خالد جلال حياة كريمه الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة المواجهة والتجوال

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