الأربعاء 15 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

دعمًا لذوى الهمم.. تسليم سماعات طبية بقرى ونجوع كفر الشيخ

تسليم السماعات الطبية
تسليم السماعات الطبية

شاركت مديرية التضامن الاجتماعى بكفر الشيخ جمعية الأورمان فى تسليم 50 سماعة طبية بالتعاون مع منظمات المجتمع المدنى على مستوى قرى ومراكز محافظة كفر الشيخ، وذلك تنفيذًًا لتعليمات اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ، وذلك في إطار تقديم خدماتها فى المجال الطبي لمساعدة أصحاب الهمم الغير قادرين ورفع المعاناة عنهم

التضامن: تحديد الحالات المستحقة للرعاية

وقالت الدكتورة ماجدة جلال، وكيلة وزارة التضامن الاجتماعى بكفرالشيخ، انه تم تحديد هذه الحالات المستحقة والأولى بالرعاية وفق أبحاث ميدانية بالتعاون مع جمعية الأورمان، مؤكدة توفير الدعم الكامل للجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني للارتقاء والنهوض بالأسر الأكثر احتياجا من أبناء المحافظة.

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تركيب 865 وصلة مياه مجانية للأسر الأولى بالرعاية في كفر الشيخ

وفى اطار متصل، أكد اللواء ممدوح شعبان، مدير عام الأورمان، أن تسليم السماعات الطبية بمثابة مشروع تنموى للإرتقاء بقدرات الفرد المعاق من كل نواحى الحياه حتى يصبح شخصًا سويًا مثل الأخرين فى مجال عمله وعلاقاته الإجتماعية ورفع الروح المعنوية وتحمل المسؤلية دون أن يكون عبئًا على الأخرين، مشيرا إلى أن الدعم الكبير الذى تقدمه الأورمان يأتى فى إطار جهود الجمعية لدعم منظومة العمل الأهلى والمجتمعى فى كفرالشيخ وفى المناطق الأكثر احتياجًا وخاصة العزب والنجوع وضمن مساهمات الجمعية الفاعلة فى الإرتقاء بمستوى الخدمات التى تقدمها على مستوى المحافظة.

وأضاف أن جمعية الأورمان بالتعاون مع مديريات التضامن الاجتماعى قدمت فى جانب تسليم الأجهزة التعويضية والأطراف الصناعية على مدار الأعوام السابقة عدد 15،700جهازتعويضي و6000 سماعه طبية.

الجدير بالذكر أن الجمعية بمحافظة كفرالشيخ نفذت عددًا كبيرًا من المشروعات الخيرية ومنها بجانب تسليم سماعات طبية تسليم مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر للسيدات الارامل غير القادرات والاسر غير القادره، كذلك مساعدة شرائح غير القادرين بالمحافظة من مرضى القلب والعيون لاجراء الجراحات المطلوبة وصرف الدواء اللازم بعد توقيع الكشف لدى أفضل المؤسسات الطبية فى المحافظة وفى القاهرة، كذلك توزيع المساعدات الموسمية على شرائح غير القادرين فى المحافظة من شنطة رمضان وبطاطين الشتاء ولحوم الأضاحى.

الأورمان التضامن كفر الشيخ سماعات طبية التحالف الوطني

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