تحدت الواقع.. سبّاحة من دمياط تحصد 3 ميداليات في البطولة البارالمبية

أعلن الدكتور وليد الشاذلي وكيل وزارة الشباب والرياضة في محافظة دمياط عن فوز السباحة ورد شان محمد الزقزوق ابنة محافظة دمياط وحصولها على 3 ميداليات لمنتخب مصر في بطولة مصر الدولية للسباحة البارالمبية، والتي أقيمت بالعاصمة الادارية بالقاهرة من ١٠ إلى ١٢ نوفمبر ٢٠٢٣.

حصلت السباحة ورد شان ابنة محافظة دمياط على الميدالية الفضية في 100 متر فراشة والميدالية البرونزية في 400 متر حرة والميدالية البرونزية في 100 متر ظهر سيدات.

وكرمت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط ١٨ لاعبا ولاعبة حققوا إنجازات رياضية دولية خلال عام ٢٠٢٣، وذلك خلال لقائها معهم اليوم بحضور الدكتور وليد الشاذلى مدير مديرية الشباب والرياضة والمدربين.

هذا وقد أشادت "محافظ دمياط" بما حققوه أبناء المحافظة من إنجازات على المستوى الدولى وتأهل لاعبين لاولمبياد باريس ٢٠٢٤ وبارالمبياد باريس ٢٠٢٤، والذى يأتى استكمالًا لما حققوه من إنجازات على مستوى مصر والعالم، مؤكدة أن الدولة المصرية حريصة على تقديم كافة سبل الدعم والرعاية للبارعين والمتميزين بالمجالات الرياضية والعلمية وكافة المجالات، وتأهيلهم للمنافسة عالميًا، موجهة الشكر إلى وزارة الشباب والرياضة على دعمها المستمر للشباب، كما أعربت " الدكتورة منال عوض " عن أصدق امنياتها إلى المكرمين بتحقيق المزيد والمزيد من النجاحات.

هذا وقد كرمت "المحافظ" اللاعبة يمنى عياد الحاصلة على فضية وزن ٤٥ كيلو ببطولة أفريقيا بالسنغال وبرونزية وزن ٤٥ كيلو ببطولة البحر المتوسط بالجزائر وتم تأهيلها لبطولة الألعاب الأولمبية بباريس ٢٠٢٤، واللاعب إبراهيم حمتو الحاصل على الميدالية البرونزية ببطولة الاردن الدولية وتم تأهيله لبطولة بارالمبياد ٢٠٢٤ بباريس، كما كرمت أيضًا اللاعبة روان عياد الحاصلة على فضية وزن ٤٥ كيلو ببطولة العالم للفنون القتالية المختلطة بتركيا، واللاعب أحمد عياد الحاصل على فضية وزن ٩١ كيلو ببطولة العالم للمواى تاى ببانكوك بتايلاند.