التحالف الوطني يُكرِّم حفظة القرآن الكريم ويُسلِّم 76 مشروع تمكين اقتصادي بالأقصر

شهد محمد عبدالقادر خيري، نائب محافظ الأقصر، حفل تكريم حفظة كتاب الله القرآن الكريم والذي نظمهالتحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموي بمركز المؤتمرات الدولية.

وتم خلال الحفل تكريم نحو ١٥٠ طفلًا من حفظة كتاب الله من أبناء محافظة الأقصر بحضور أعضاء أمانة التحالف الوطنى بالمحافظة، وبحضور وكلاء الوزارات المعنية وأفراد المجتمع المدني، وحصل المكرمين على هدايا عينية وشهادات تقدير مقدمة من التحالف.

من جهته، أثنى نائب محافظ الأقصر، على أهمية تعزيز القيم الإسلامية وتحفيز الشباب على حفظ القرآن والعمل بتعاليمه، كما أن تكريم حفظة القرآن الكريم، يعكس رؤية التحالف في تشجيع الشباب على حفظ القرآن الكريم وتنمية العلم والروحانية، مشيرًا إلى أننا نسعى لبناء جيل قوي ومتفوق يحمل راية العلم والتقدم، كما أشاد بكل أنشطة التحالف في محافظة الأقصر.

يأتي هذا الحفل كأول فاعلية ينظمها التحالف عقب تشكيل أمانة للتحالف بمحافظة الأقصر وتضم القيادات الطبيعية وعددا من رؤساء الجمعيات الأهلية.

تسليم مشروعات التمكين الاقتصادي

يأتي ذلك فيما سلَّمت مؤسسة "مصر الخير" في محافظة الأقصر، مشروعات التمكين الاقتصادي للأسر الأولى بالرعاية بالشراكة مع وزارة التضامن الاجتماعي، ضمن مشروع التمكين الاقتصادي (فرصة).

ومشروع فرصة برعاية نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي وبدعم ومساندة القيادات التنفيذية لمحافظة الأقصر ومديرية التضامن الاجتماعي بالأقصر.

وقال خالد عمران، مدير مؤسسة "مصر الخير" بقنا والأقصر والبحر الأحمر، إنه تم تنفيذ 76 مشروع تمكين اقتصادي كمرحلة أولى من أصل 300 مشروع سيتم تنفيذها قبل نهاية ٢٠٢٣، بهدف تعزيز سبل العيش والتمكين الاقتصادي للأسر الأولى بالرعاية وتعزيز روح العمل والإنتاج، وإتاحة الفرص البديلة للفئات المستفيدة من برنامج تكافل وكرامة والضمان الإجتماعي، لعدد (300) أسرة مستفيدة بعدد 15 قرية بمحافظة الأقصر، وتم تسلم أصول إنتاجية لمشروعات انتاجية وحرفية وتجارية بتكلفة المشروع الواحد 31500 جنيه.

وأضاف عمران، أن مؤسسة "مصر الخير" تنفذ تدريب إدارة المشروعات لأصحاب المشروعات وتقديم الدعم الفني من خلال المتابعات الدورية للمشروعات.

من جهته، قال نائب محافظ الأقصر، إن برنامج فرصة ترعاه الدولة والمحافظة؛ لأن المشروعات الصغيرة هى نواة للمشروعات الكبرى وإحدى الركائز التي تعتمد عليها الدولة في توفير الدخل وتنمية الموارد الذاتية، وأن تسلم تلك المشروعات اليوم هو نجاح واكتساب خبرات وتجارب وأن على أصحاب المشروعات الدراسة والاستمرارية ليصبحوا رجال وسيدات أعمال مميزين قادرين على الدفع باقتصاد الوطن.

تكريم حفظة القرآن

تكريم حفظة القرآن

تكريم حفظة القرآن

تكريم حفظة القرآن

تكريم حفظة القرآن

تكريم حفظة القرآن

تكريم حفظة القرآن