الأربعاء 15 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

التحالف الوطني يُكرِّم حفظة القرآن الكريم ويُسلِّم 76 مشروع تمكين اقتصادي بالأقصر

تكريم حفظة القرآن
تكريم حفظة القرآن

شهد محمد عبدالقادر خيري، نائب محافظ الأقصر، حفل تكريم حفظة كتاب الله القرآن الكريم والذي نظمهالتحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموي بمركز المؤتمرات الدولية. 

وتم خلال الحفل تكريم نحو ١٥٠ طفلًا من حفظة كتاب الله من أبناء محافظة الأقصر بحضور أعضاء أمانة التحالف الوطنى بالمحافظة، وبحضور وكلاء الوزارات المعنية وأفراد المجتمع المدني، وحصل المكرمين على هدايا عينية وشهادات تقدير مقدمة من التحالف. 

من جهته، أثنى نائب محافظ الأقصر، على أهمية تعزيز القيم الإسلامية وتحفيز الشباب على حفظ القرآن والعمل بتعاليمه، كما أن تكريم حفظة القرآن الكريم، يعكس رؤية التحالف في تشجيع الشباب على حفظ القرآن الكريم وتنمية العلم والروحانية، مشيرًا إلى أننا نسعى لبناء جيل قوي ومتفوق يحمل راية العلم والتقدم، كما أشاد بكل أنشطة التحالف في محافظة الأقصر. 

يأتي هذا الحفل كأول فاعلية ينظمها التحالف عقب تشكيل أمانة للتحالف بمحافظة الأقصر وتضم القيادات الطبيعية وعددا من رؤساء الجمعيات الأهلية.

تسليم مشروعات التمكين الاقتصادي

يأتي ذلك فيما سلَّمت مؤسسة "مصر الخير" في محافظة الأقصر، مشروعات التمكين الاقتصادي للأسر الأولى بالرعاية بالشراكة مع وزارة التضامن الاجتماعي، ضمن مشروع التمكين الاقتصادي (فرصة).

ومشروع فرصة برعاية نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي وبدعم ومساندة القيادات التنفيذية لمحافظة الأقصر ومديرية التضامن الاجتماعي بالأقصر.

وقال خالد عمران، مدير مؤسسة "مصر الخير" بقنا والأقصر والبحر الأحمر، إنه تم تنفيذ 76 مشروع تمكين اقتصادي كمرحلة أولى من أصل 300 مشروع سيتم تنفيذها قبل نهاية ٢٠٢٣، بهدف تعزيز سبل العيش والتمكين الاقتصادي للأسر الأولى بالرعاية وتعزيز روح العمل والإنتاج، وإتاحة الفرص البديلة للفئات المستفيدة من برنامج تكافل وكرامة والضمان الإجتماعي،  لعدد (300) أسرة مستفيدة بعدد 15 قرية بمحافظة الأقصر، وتم تسلم أصول إنتاجية  لمشروعات انتاجية وحرفية وتجارية  بتكلفة المشروع الواحد 31500 جنيه.

وأضاف عمران، أن مؤسسة "مصر الخير" تنفذ تدريب إدارة المشروعات لأصحاب المشروعات وتقديم الدعم الفني من خلال المتابعات الدورية للمشروعات.

من جهته، قال نائب محافظ الأقصر، إن برنامج فرصة ترعاه الدولة والمحافظة؛ لأن المشروعات الصغيرة هى نواة للمشروعات الكبرى وإحدى الركائز التي تعتمد عليها الدولة في توفير الدخل وتنمية الموارد الذاتية، وأن تسلم تلك المشروعات اليوم هو نجاح واكتساب خبرات وتجارب وأن على أصحاب المشروعات الدراسة والاستمرارية ليصبحوا رجال وسيدات أعمال مميزين قادرين على الدفع باقتصاد الوطن.

تكريم حفظة القرآن
تكريم حفظة القرآن
تكريم حفظة القرآن
تكريم حفظة القرآن
تكريم حفظة القرآن
تكريم حفظة القرآن
تكريم حفظة القرآن
تكريم حفظة القرآن
تكريم حفظة القرآن
تكريم حفظة القرآن
تكريم حفظة القرآن
تكريم حفظة القرآن
تكريم حفظة القرآن
تكريم حفظة القرآن
تكريم حفظة القرآن
تكريم حفظة القرآن
محافظ الاقصر حفظة كتاب الله القرآن الكريم التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي المجتمع المدنى القيم الإسلامية

مواد متعلقة

رئيس جامعة الأقصر يشارك فى الاجتماع الدوري للمجلس الأعلى لشئون خدمة المجتمع

الأقصر تشهد تحليق 58 رحلة بالون على متنها 1358 سائحًا اليوم

محافظ شمال سيناء ورئيس جهاز تعمير سيناء يبحثان تطوير العشوائيات والخطة الاستثمارية

أبناء سيناء من ذوي الهمم يزورون مكتبة الإسكندرية ضمن برنامج «أهل مصر»

تحليق 37 رحلة بالون على متنها 903 سياح بالأقصر اليوم الخميس

الشباب والرياضة تنفذ المعسكر التدريبى لمدربى مبادرة "تحدى الشباب" بالإسكندرية

الأمم المتحدة: معبر رفح "بوابة الحياة" المتاحة حاليًا لقطاع غزة.. شكرًا مصر

الأقصر تشهد تحليق 25 رحلة بالون على متنها 496 سائحًا اليوم الأربعاء

الأكثر قراءة

حالة كل 117 ثانية.. تحرك برلمانى بشأن "الأرقام المفزعة" للطلاق

شوبير: عمر كمال عبدالواحد أولى صفقات الأهلى فى شتاء 2024 (فيديو)

"شوبير" يكشف أسباب فسخ نادى فاركو عقد عمرو وردة (فيديو)

فريد زهران يكشف عن أول قراراته حال فوزه فى الانتخابات الرئاسية

أول رد لأسرة سعاد حسنى على تكذيب زواجها من عبدالحليم حافظ (خاص)

غضب في الأهلي.. ومحمود الخطيب يطلب اجتماعًا عاجلًا مع "كولر"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

من يهدد السِّلم العالمي والاستقرار الإقليمي؟

عبد الرحيم طايع

يهاجمون مصر ولا يهاجمون إسرائيل!

لواء.حمدى البطران

التصعيد الإسرائيلى

محمد رفعت

مصر فى القمة!

حسين دعسة

لماذا كتب الملك عبدالله الثاني عن حرب غزة في الواشنطن بوست..؟!

ماجد حبته

فلسطين في قمة أبيك

منى رجب

مصر تنتصر لفلسطين برفض التهجير وإعلان حل الدولتين

وائل لطفي

موسم الأكاذيب ضد مصر

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

الأمم المتحدة لإسرائيل: المستشفيات ليست ساحات قتال

الاحتلال الإسرائيلى: أوصلنا أغذية أطفال على ظهر "الدبابات" إلى مستشفى الشفاء

الاحتلال الإسرائيلي: قواتنا تنشط بشكل مركز داخل مستشفى الشفاء