الأربعاء 15 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

الجمعة.. لقاء جماهيرى للمرشح الرئاسى فريد زهران بالجيزة

فريد زهران
فريد زهران

تعقد حملة المرشح الرئاسي فريد زهران، رئيس حزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، لقاء جماهيريا الجمعة القادمة 17 نوفمبر بقرية أبو رجوان بمركز البدرشين، بمحافظة الجيزة، وذلك لطرح برنامجة الانتخابي، وحث المواطنين على المشاركة في الانتخابات الرئاسية 2024.

 لعرض برنامجة الانتخابي

يأتي ذلك ضمن سلسة المؤتمرات التي يعقدها المرشح الرئاسي فريد زهران لعرض برنامجة الانتخابي، وأعلنت الحملة عن إقامة مؤتمر جماهيري بمركز إدفو بمحافظة أسوان يوم 22 نوفمبر وسوهاج 23 نوفمبر.

يذكر أن المرشح الرئاسي فريد زهران قد عقد 6 مؤتمرات جماهيرية حتى الآن، بدأت بسرس الليان بمحافظة المنوفية، تلاه مؤتمر جماهيري بمحافظة الاسكندرية، ثم مؤتمر ثالث بمحافظة الفيوم، ثم ثلاث مؤتمرات بمحافظة أسيوط.

هذا وقد سبق أن أعلنت حملة زهران أنه تم اختيار "الشمس" رمزًا للمرشح، ورقمه في كشوف المرشحين ( 2 ).

المرشح الرئاسي فريد زهران يلتقي الدكتور حسام بدراوي للحوار حول الانتخابات الرئاسية

وكان قد التقى الدكتور حسام بدراوى، فريد زهران، رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي والمرشح لرئاسة الجمهورية في الانتخابات الرئاسية المقبلة وذلك بمقر الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي.

وتبادل الطرفان وجهات النظر في المرحلة المقبلة ودار نقاش حول الرؤية المستقبلية لمصر وللانتخابات الرئاسية، كما دار نقاش حول المبادئ الرئيسية والتوجهات التي يبني عليها فريد زهران حملته الانتخابية.

ونشر الدكتور حسام بدراوي الخبر على صفحته الرسمية وذكر أنه تجمعه بالسيد فريد زهران صداقة قوية وأنه يحمل له كل الاحترام والمودة ويسانده في قرار ترشحه كما أهداه ملفات تتعلق بالتعليم والرعاية الصحية والسكان والاقتصاد والعدالة لمساندته في برامجه السياسية دعمًا منه بالرأي والفكر.

وأكد الطرفان وقوفهما مع الشعب الفلسطيني وإدانتهما حرب الإبادة التي تقوم بها إسرائيل بلا إنسانية ولا احترام للقانون الدولي.

da197475-6ac7-4073-a044-611f6f551272
da197475-6ac7-4073-a044-611f6f551272
المرشح الرئاسي فريد زهران بمحافظة الجيزة الانتخابات الرئاسية المصري الديمقراطي

مواد متعلقة

قيادات "المؤتمر" يعلنون من شمال سيناء تأييدهم للرئيس السيسى

لإنجازاته الضخمة في سيناء.. الأهالي يعلنون تأييدهم للسيسي لفترة رئاسية جديدة

عمار: مؤسسات الدولة المصرية تضرب نموذجًا للانتصار للقومية العربية

الحرية المصري يشيد بإرسال الشركة المتحدة قافلة مساعدات إلى غزة

الأكثر قراءة

حالة كل 117 ثانية.. تحرك برلمانى بشأن "الأرقام المفزعة" للطلاق

شوبير: عمر كمال عبدالواحد أولى صفقات الأهلى فى شتاء 2024 (فيديو)

فريد زهران يكشف عن أول قراراته حال فوزه فى الانتخابات الرئاسية

"شوبير" يكشف أسباب فسخ نادى فاركو عقد عمرو وردة (فيديو)

أول رد لأسرة سعاد حسنى على تكذيب زواجها من عبدالحليم حافظ (خاص)

غضب في الأهلي.. ومحمود الخطيب يطلب اجتماعًا عاجلًا مع "كولر"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

من يهدد السِّلم العالمي والاستقرار الإقليمي؟

عبد الرحيم طايع

يهاجمون مصر ولا يهاجمون إسرائيل!

لواء.حمدى البطران

التصعيد الإسرائيلى

محمد رفعت

مصر فى القمة!

حسين دعسة

لماذا كتب الملك عبدالله الثاني عن حرب غزة في الواشنطن بوست..؟!

ماجد حبته

فلسطين في قمة أبيك

منى رجب

مصر تنتصر لفلسطين برفض التهجير وإعلان حل الدولتين

وائل لطفي

موسم الأكاذيب ضد مصر

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

الأمم المتحدة لإسرائيل: المستشفيات ليست ساحات قتال

الاحتلال الإسرائيلى: أوصلنا أغذية أطفال على ظهر "الدبابات" إلى مستشفى الشفاء

الاحتلال الإسرائيلي: قواتنا تنشط بشكل مركز داخل مستشفى الشفاء