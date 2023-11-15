الجمعة.. لقاء جماهيرى للمرشح الرئاسى فريد زهران بالجيزة

تعقد حملة المرشح الرئاسي فريد زهران، رئيس حزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، لقاء جماهيريا الجمعة القادمة 17 نوفمبر بقرية أبو رجوان بمركز البدرشين، بمحافظة الجيزة، وذلك لطرح برنامجة الانتخابي، وحث المواطنين على المشاركة في الانتخابات الرئاسية 2024.

لعرض برنامجة الانتخابي

يأتي ذلك ضمن سلسة المؤتمرات التي يعقدها المرشح الرئاسي فريد زهران لعرض برنامجة الانتخابي، وأعلنت الحملة عن إقامة مؤتمر جماهيري بمركز إدفو بمحافظة أسوان يوم 22 نوفمبر وسوهاج 23 نوفمبر.

يذكر أن المرشح الرئاسي فريد زهران قد عقد 6 مؤتمرات جماهيرية حتى الآن، بدأت بسرس الليان بمحافظة المنوفية، تلاه مؤتمر جماهيري بمحافظة الاسكندرية، ثم مؤتمر ثالث بمحافظة الفيوم، ثم ثلاث مؤتمرات بمحافظة أسيوط.

هذا وقد سبق أن أعلنت حملة زهران أنه تم اختيار "الشمس" رمزًا للمرشح، ورقمه في كشوف المرشحين ( 2 ).

المرشح الرئاسي فريد زهران يلتقي الدكتور حسام بدراوي للحوار حول الانتخابات الرئاسية

وكان قد التقى الدكتور حسام بدراوى، فريد زهران، رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي والمرشح لرئاسة الجمهورية في الانتخابات الرئاسية المقبلة وذلك بمقر الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي.

وتبادل الطرفان وجهات النظر في المرحلة المقبلة ودار نقاش حول الرؤية المستقبلية لمصر وللانتخابات الرئاسية، كما دار نقاش حول المبادئ الرئيسية والتوجهات التي يبني عليها فريد زهران حملته الانتخابية.

ونشر الدكتور حسام بدراوي الخبر على صفحته الرسمية وذكر أنه تجمعه بالسيد فريد زهران صداقة قوية وأنه يحمل له كل الاحترام والمودة ويسانده في قرار ترشحه كما أهداه ملفات تتعلق بالتعليم والرعاية الصحية والسكان والاقتصاد والعدالة لمساندته في برامجه السياسية دعمًا منه بالرأي والفكر.

وأكد الطرفان وقوفهما مع الشعب الفلسطيني وإدانتهما حرب الإبادة التي تقوم بها إسرائيل بلا إنسانية ولا احترام للقانون الدولي.